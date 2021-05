Six Invitational : Les brésiliens de NiP deviennent champions du monde, scores et chiffres détaillés

Le Six Invitational (Rainbow Six Siege) a couronné NiP hier à Paris, après une finale très serrée et entièrement brésilienne avec Team Liquid comme adversaire.

Le Six Invitational s'est achevé hier, par une finale offline sur la scène parisienne qui a couronné NiP championne sur le score 3 à 2. NiP a très bien lancé cette finale en remportant les deux premiers points, mais Team Liquid a ensuite redoublé d'efforts pour remporter les deux parties suivantes, en ramenant le score 2 à 2.

Jusqu'au bout, les fans de TL y ont cru ; mais NiP a dominé la dernière partie sur Kafe et a finalement gagné la finale. Ce tournoi a donc marqué le renouveau de la domination brésilienne et de son style agressif, qui convient parfaitement à la meta : les 3 premières équipes sont de cette région, MiBR ayant terminé à la troisième place du podium.

La Grande Finale de ce #SixInvitational était monstrueuse.



Félicitations à @NIP pour leur victoire mais aussi à @TeamLiquid pour nous avoir fait rêver jusqu'au bout

Cashprize de 1 million de dollars

De leur côté, les équipes européennes ont au contraire été éliminées tôt dans les play-offs. Les français de BDS Esport ont été éliminés par l'équipe américaine TSM dans le round 3 du loser bracket. Team Empire a été éliminée au même point, et G2 Esports est sortie du loser bracket après son premier match qui l'a opposée à Parabellum.

En plus du titre mondial, NiP a remporté un cashprize d'un million de dollars en gagnant le Six Invitational de 2021. C'était aussi le premier tournoi international sur la scène compétitive de R6 depuis plus d'un an, ce qui a rendu cette victoire d'autant plus significative.

La finale a ainsi réuni un pic de plus de 300 000 spectateurs en simultané, marquant le moment fort de la scène compétitive de cette année.