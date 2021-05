Rainbow Six Siege : La saison North Star détaillée, toutes les infos

La saison introduira une refonte de Favela et la défenseuse Thunderbird, originaire de la tribu amérindienne des nakoda.

Il y a quelques jours, une très courte bande-annonce a dévoilé Thunderbird à bord d'un hélicoptère, ce qui a laissé libre cours à l'imagination de la communauté pour déterminer quel serait le gadget du nouvel opérateur à arriver sur Rainbow Six Siege.

Et contre toute attente, elle n'aura pas de machine télécommandée ou d'autres outils, mais un gadget de soin appelé Station Kona. Ce gadget devra être utilisé avec précaution parce qu'il pourra soigner autant les alliés que les ennemis qui iraient dans sa zone de recharge. Ce gadget pourra aussi réanimer les alliés mis au sol, similaire au gadget de Doc.

Les armes en question

Arme principale : SPEAR .308 ou SPAS-15

: SPEAR .308 ou SPAS-15 Arme secondaire : BEARING 9 ou Q-929

En outre, Ubisoft est allé plus loin dans le développement de fonctionnalités annoncées lors du panel de début d'année, comme les activités post-mortem pour garder les joueurs actifs même dans ces moments un peu ennuyants de la partie. Ces fonctionnalités seront disponibles en test, ainsi qu'un système d'armure ajusté.

En plus des changements que cette fonctionnalité pourrait apporter à la meta (avec le renforcement des agents qui aident à la prise d'information comme Valkyrie et Mozzie), des rééquilibrages affecteront lourdement Smoke, Melusi, Mira et Maestro.

Si la date officielle de sortie de la saison North Star n'a pas encore été dévoilée, elle serait prévue pour début juin. En attendant, les joueurs pourront tester le nouveau contenu dès le 25 mai sur les serveurs de test.