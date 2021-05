Un nouveau Tony Hawk's Pro Skater en chantier ? Le batteur de CKY vend la mèche

Après plusieurs années d'errance, la série de skateboard la plus célèbre de l'industrie faisait enfin son retour en grâce avec la compilation Tony Hawk's Pro Skater 1+2, qui compilait astucieusement les deux premiers volets, pour un résultat moderne et résolument nostalgique. Activision allait-il s'arrêter en si bon chemin ? Il semblerait que non...

Devenu millionnaire en seulement dix jours, un record pour la série qui n'en manque pourtant pas, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 aura évidemment fait le bonheur de son éditeur, et le compteur de points devrait continuer à grimper en flèche avec l'arrivée d'une version Switch le 25 juin prochain.

What's the Matter Man ?

Et pourtant, certains - dont votre serviteur fait allègrement partie - se sont demandés pourquoi le troisième opus n'avait pas fait l'objet du même travail de refonte. L'avenir de la série semblait malheureusement brumeux, alors que le studio Viscarious Visions avait été détaché d'Activision pour désormais se consacrer aux seuls jeux édités par Blizzard.

Et pourtant, il se pourrait qu'un nouvel opus du père Faucon soit dans les cartons, du moins si l'on en croit la confession en forme de boulette de Jess Margera, batteur du groupe de rock CKY, qui avait participé à la bande-son rock de Tony Hawk's Pro Skater 3 avec le morceau 96 Quite Bitter Beings.

Invité le mois dernier dans le Behind Closed Doors Podcast, le frère du skateur Bam Margera a laissé entendre que quelque chose se tramait une nouvelle fois autour de la série :

Lopes : Je crois que CKY était présent dans l'un des jeux Tony Hawk, n'est-ce pas ?



Margera : Ouais, et je crois que nous sommes dans le prochain qui va sortir également !

Voilà qui laisse en effet imaginer une refonte de Tony Hawk's Pro Skater 3 et pourquoi pas... un Tony Hawk's Pro Skater 3+4 ? Si Margera dit vrai, la fuite serait des plus cocasses, puisque l'opus 1+2 avait déjà été annoncé un peu précipitamment par le groupe The Death Set en mars 2020. Seule certitude pour le moment : si le jeu devait sortir, il ne serait donc pas développé par Viscarious Visions, ce qui est au vu du dernier Tony Hawk en date bien dommage...

Qu'espérez-vous pour l'avenir de la série Tony Hawk ? Jusqu'où les remakes doivent-ils se poursuivre ? Les musiciens sont-ils incapables de tenir leurs langue ? Faites-nous part de vos avis de skater boyz (and girlz) dans les commentaires ci-dessous.