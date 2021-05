Tony Hawk's Pro Skater 1+2 sur Nintendo Switch en juin

Combien d'anciens pratiquants de planche à roulettes, d'inconditionnels des exploits d'Antoine Faucon, d'amateurs de bon punk rock se sont posés la question au sujet du remake des premiers jeux la licence Tony Hawk : "ça sort quand sur Switch?" ? Bah la réponse, Activision l'a donnée. Et gratuitement.

Confirmée il y a quelques semaines, la version Nintendo Switch de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 débarquera le 25 juin prochain, comme le compte Twitter officiel nous l'a appris.

It's time to grab your board and ride #Switch with #THPS 1+2 coming to Nintendo Switch™ on June 25th 🙌🛹 Drop in on-the-go to some of the greatest levels in skateboarding history! pic.twitter.com/T1bXoQEr1s