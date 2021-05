Ni no Kuni 2 s'annonce officiellement sur Switch avec ses DLC à la fin de l'été

Depuis quatre ans, nous nous tuons à vous le répéter : tout est plus sympa sur Switch, puisque la console transportable de Nintendo permet de profiter les longs trajets pour avancer sa partie. Bandai Namco semble l'avoir bien compris, et vous propose carrément de bâtir un royaume tout entier, en officialisant aujourd'hui l'arrivée de Ni no Kuni II : L'avènement d'un Nouveau Royaume, oui mais vous savez où.

La bande-annonce qui accompagne l'arrivée de ce portage Switch ne surprendra malheureusement pas grand monde, puisque l'ESRB avait déjà eu l'occasion de vendre il y a quelques semaines la mèche, allant même jusqu'à préciser que cette ressortie prendrait le nom de Prince's Edition.

Do you remember ?

Histoire de rappeler que cette suite se passe des soins du studio d'animation Ghibli, c'est en anglais que l'on retrouve le jeune prince Evan Pettiwhisker Tildrum, et au diable la synchronisation labiale. Pour ceux qui auraient manqué le jeu à sortie, voilà l'occasion de découvrir un J-RPG aussi beau que riche, comme vous pourrez le constater en parcourant le test de votre serviteur paru à l'époque.

En plus d'explorer des contrées colorées, de bâtir son royaume et de conquérir quelques zones stratégiques, les rôlistes nomades pourront directement profiter du "Labyrinthe du Roi Fantôme" et de "La Légende de l'Almanach du Magicien", les deux DLC inclus d'office.

Mais pour cela, il faudra patienter jusqu'à la fin de l'été, puisque Ni No Kuni II : L'Avènement d'un Nouveau Royaume Prince's Edition est attendu le 17 septembre prochain, sur Switch, donc.