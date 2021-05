Super Bomberman R Online : Date de sortie et des saisons façon Fortnite

Konami nous informe ce jour que son fameux titre Super Bomberman R Online arrivera prochainement dans les meilleures stores en ligne. Ce titre pour le moins attendu par toute la communauté mondiale de joueurs, devrait tenir toutes ses promesses, d'abord sur PS4 / PS5, Nintendo Switch et PC (Steam).

À voir aussi : Ratchet & Clank Rift Apart est-il vraiment exclusif à la PS5 ? Insomniac est obligé de réagir

Plus précisément encore, sachez que le titre sera disponible le 27 mai 2021 sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC via Steam, et sera également compatible avec la PlayStation 5. Il sera uniquement au format dématérialisé et pourra être téléchargé gratuitement. Il faudra en revanche attendre un peu plus longtemps pour pouvoir se la donner grave sr les versions Xbox One et Xbox Series X/S, sans autre précision.

Les 4 saisons ?

Mais ceci n'est point tout, puisque parallèlement à son lancement multiplateforme, SUPER BOMBERMAN R ONLINE introduira également des saisons au sein du jeu, y compris sur Google Stadia. Oui, oui. Sachant que chacune de ces saisons s'étendra sur une durée de trois mois et apportera de nouveaux objets et cosmétiques ainsi qu'un nouveau Bomber. Old Snake Bomber, le vétéran de Metal Gear Solid, sera d'ailleurs la vedette de la première saison et pourra être obtenu en échange de Bomber Coins.

"Sui en or, sui en argent..."

Et comme pour Fortnite, il y aura également un Battle Pass, histoire de dépenser vos deniers intelligemment. Enfin, si vous l'acceptez évidemment. Petit changement toutefois : il y aura deux niveaux, Argent et Or. Le Pass Argent sera gratuit pour tous les joueurs. En jouant au mode Battle 64, vous pourrez augmenter votre rang au fur et à mesure et gagner des récompenses cosmétiques, "telles que des mimiques provocantes, des accessoires et des poses". Le Pass Argent quant à lui sera composé de 100 rangs et offrira beaucoup de contenu gratuit au cours de chaque saison".

Enfin, pour célébrer les deux millions d'unités vendues du jeu, dont le palier a été atteint récemment, Konami dans sa grande mansuétude distribuera une tenue festive "Double Platinum Cake" à tous les joueurs du jeu.