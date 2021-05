PS5, Xbox Series X|S : Saints Row 3 arrive, une mise à jour gratuite annoncée

Il n'y a pas que Grand Theft Auto dans la vie, il y a Saints Row aussi. Alors que Rockstar Games vient de communiquer la date de sortie de la version new-gen du dernier GTA, Deep Silver a quant à lui annoncé la sortie d'une remasterisation de remasterisation de son cru. Et cette fois, il est question d'un épisode plus ancien de sa délirante série.

Tandis que les fans de Saints Row attendent l'annonce de Saints Row V, jeu en développement chez Volition depuis au moins deux ans, THQ Nordic vient de révéler que les plus motivés d'entre eux pourront prochainement replonger dans une version améliorée de Saints Row : The Third Remastered.

En effet, les possesseurs de PS5 ou Xbox Series X|S pourront se procurer une version new-gen du jeu en monde ouvert délirant développé à l'origine sur PS3 et Xbox 360 à partir du 25 mai prochain. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'éditeur du jeu a révélé que les personnes qui possèdent déjà Saints Row : The Third Remastered pourront télécharger gratuitement la mise à jour new-gen du jeu (version PS4 vers version PS5, version Xbox One vers version Xbox Series X|S) à cette même date. D'après Deep Silver, cette seconde remasterisation permettra au jeu de tourner sur consoles new-gen comme il tourne en mode Ultra sur PC.

Reremastered

Pour les curieux, l'éditeur apporte quelques précisions quant aux améliorations apportées par ce nouveau portage de Saints Row : The Third. Sur PS5 et Xbox Series X, le jeu tournera en 60 fps avec une résolution 4K dynamique. Sur Xbox Series S, les joueurs auront la possibilité de choisir entre un mode "Performance" (60 fps-1080p) et une mode "Graphismes" (30 fps-4K).

Sur toutes les machines new-gen, le jeu exploitera les SSD pour raccourcir considérablement les temps de chargement. Et sur PS5 spécifiquement, la manette DualSense revêtira le célèbre violet des Saints. À noter au passage que les joueurs PC n'ont pas été oubliés. En effet, Deep Silver a profité de cette annonce pour indiquer que Saints Row : The Third Remastered arrivera sur Good Old Games et Steam le 22 mai prochain. Voilà les fans inconditionnels des Saints et les curieux prévenus. Et pour ce qui est de l'annonce de Saints Row V, ce n'est de toute évidence pas pour aujourd'hui...