Les studios de Warner Bros. Games (Rocksteady, NetherRealm) bientôt séparés ?

Warner Bros. Games et tous les studios qui le composent ont beaucoup fait parler d'eux l'année dernière lorsque des bruits de couloir persistants faisaient état de sa mise en vente. Et si les choses ne se sont pas faites alors, un nouveau rebondissement inattendu fait que, finalement, l'éditeur américain pourrait bel et bien finir morcelé prochainement.

Le groupe américain AT&T a annoncé hier son intention de se séparer de sa filiale WarnerMedia ainsi que la fusion de cette dernière avec Discovery. De cette fusion va résulter la création d'un nouveau géant des médias dont le but sera de se tailler une belle part du gâteau que représente le marché du streaming de contenus de divertissement. Si à première vue cette nouvelle ne concerne pas le jeu vidéo, c'est pourtant bel et bien le cas. En effet, Warner Bros. Interactive Entertainment, éditeur également connu sous le nom de Warner Bros. Games, fait partie des filiales de Warner Media.

Et tandis que AT&T avait finalement abandonné son intention de se séparer de Warner Bros. Games en septembre dernier après avoir jugé trop précieuse cette entité, il semblerait que l'éditeur fasse les frais de la séparation entre AT&T et WarnerMedia. En effet, un représentant d'AT&T a indiqué à la newsletter Axios "qu'une partie de la branche jeu vidéo restera avec AT&T et une autre rejoindra la nouvelle société" née de la fusion entre WarnerMedia et Discovery.

Un gâteau composé de nombreuses parts

Pour rappel, Warner Bros. Interactive Entertainment regroupe les studios suivants : TT Games (LEGO), Rocksteady Studios (Suicide Squad : Kill the Justice League, Batman Arkham), NetherRealm Studios (Mortal Kombat, Injustice), Monolith Productions (La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre), WB Games Boston, Avalanche Software (Hogwarts Legacy), Playdemic, WB Games Montreal (Gotham Knights), WB Games San Francisco et WB Games San Diego. À l'heure où sont écrites ces lignes, aucune annonce n'a été faite concernant le sort précis de ces différentes structures.

Cette situation soulève plusieurs questions quant à l'avenir des studios et des licences associées. Un studio et la licence à laquelle il est historiquement lié, comme NetherRealm et Mortal Kombat par exemple, pourraient-ils être séparés dans cette histoire ? Et que va-t-il advenir des séries liées à des licences célèbres ne venant pas du jeu vidéo à la base, comme les Batman Arkham ou les jeux Harry Potter par exemple ? Certains studios et licences pourraient-ils également être revendus à des tiers ? AT&T et/ou WarnerMedia vont avoir de nombreuses précisions à apporter dans les jours à venir.

Que vous inspire cette situation ? Qui va récupérer quoi selon vous ? Craignez-vous pour l'avenir de certaines licences ? Pensez-vous que certains studios vont perdre accès à leurs licences historiques ?