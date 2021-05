The Evil Within : La série a été renouvelée par ZeniMax Media

Alors que l'effervescence villageoise qui entoure l'arrivée du Resident Evil nouveau braque les projecteurs sur la série de Capcom, son historique géniteur Shinji Mikami fait indirectement parler de lui. Et non, il ne s'agit pas de Ghostwire : Tokyo.

Les amateurs d'expérience plus ou moins traumatisantes se souviennent sans doute des deux opus de The Evil Within, qui signait le grand retour du père Mikami avec un de ses genres de prédilection. Malgré un accueil plutôt chaleureux des aventures de Sebastian Castellanos, les ventes de la courte série n'ont vraisemblablement pas fait les affaires de l'éditeur Bethesda, et le réalisateur avait finalement présenté une toute nouvelle licence lors de l'E3, comme chacun sait.

Pourtant, la route pourrait ne pas s'arrêter là, puisque la marque The Evil Within a été renouvelée en août 2020, comme vient de le révéler le site Trademarkia. La date n'est évidemment pas innocente, puisque c'est à l'été dernier que Microsoft annonçait le rachat de Zenimax Media, la maison-mère de Bethesda, éditeur de la licence.

La manoeuvre qui vise explicitement à "poursuivre l'exploitation" de la série pourrait très bien être une façon de sécuriser le portefeuille potentiel d'IP détenues par l'entreprise avant son rachat (ce qu'on appelle dans le jargon "maquiller la mariée"), ou un indice sur le retour compilatoire ou non des aventures de Castellanos. Tout dépend évidemment de votre propension à voir le verre plus ou moins plein, et nous vous laisserons évidemment seuls juges de cet arbitrage.

Ce qui est certain, c'est que Shinji Mikami a récemment fait part de son envie d'enfiler au moins une fois la casquette de réalisateur, celle qu'il coiffait du temps de Resident Evil, Dino Crisis ou God Hand, pour concrétiser le projet Noah, le "brouillon" de The Evil Within, qui lui tient tant à coeur.

En attendant de découvrir de quoi il retourne, rappelons que Ghostwire : Tokyo, pour lequel Mikami occupe le rôle de producteur exécutif, est attendu sur PC et PS5 en 2021.