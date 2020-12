Shinji Mikami exprime son envie de pouvoir réaliser un "dernier" jeu

La promesse d'une nouvelle année calendaire nous rappelle que le temps qui court nous rend sérieux, et que les grands noms de l'industrie vidéoludique qui ont bercé nos jeunes années approchent doucement mais sûrement du doux repos de la retraite.

Alors que Yuji Naka nous rappelait il y a quelques mois que le nombre de projets sur lesquels il pourrait encore travailler s'amenuisait d'année en année, et que Shigeru Miyamoto devra un jour ou l'autre tourner la page, sans peut-être voir l'un de ses voeux exaucés, voilà que Shinji Mikami se prend également à rêver à voix haute, évoquant la fin de sa carrière.

Shinji, tu construiras une arche

Le réalisateur de Resident Evil, God Hand ou The Evil Within s'est en effet confié au site du magazine Variety, non sans revenir sur les trois décennies passées au sein d'une industrie qui l'aura couronné "parrain des jeux d'horreur", selon la formule de l'interview.

En plus d'aborder son amour inconditionnel pour Space Invaders ou ses tentatives de faire carrière dans le milieu de la finance, l'interview revient après une longue parenthèse autour de la licence de survival horror désormais incontournable chez Capcom sur la création du studio Tango Gameworks. Entamée en 2010, cette nouvelle aventure entend servir de tremplin aux jeunes talents, et leur permettre de se faire les dents sur de plus gros titres, plus rapidement.

Noah le Messie ?

Mais au-delà de cette formation accélérée, Mikami fait part d'une envie, celle de rechausser sa casquette de réalisateur, à la faveur d'un cas bien précis : celui de Noah, le "brouillon" qui a servi de base à The Evil Within, bien différent de l'idée de départ :

Le jeu avait commencé en tant que projet Noah, mais a finalement évolué vers quelque chose de complètement différent. Je pense que si je devais avoir une chance de retravailler sur un jeu de A à Z, et aller au bout de mes idées, ce serait assurément sur ce projet là. Ce serait mon dernier jeu en tant que réalisateur. Oui, ce serait sûrement approprié.

Microsoft, le nouveau propriétaire du studio de Mikami depuis le rachat de Bethesda en septembre dernier saura-t-il saisir la perche tendue par le japonais ?

En attendant de le découvrir, rappelons que Ghostwire : Tokyo, pour lequel Mikami occupe le rôle de producteur exécutif, est attendu sur PC et PS5 en 2021.