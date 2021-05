Call of Duty Warzone : 30.000 joueurs bannis ces derniers jours et 500.000 en tout

Call of Duty Warzone a un fléau majeur et ce sont, come souvent dans les free to play, les tricheurs. Nombreuses sont les parties où l'on peut être susceptible d'en rencontrer un grand nombre. Bien entendu, les développeurs sont au courants depuis un moment et travaillent pour en éliminer un maximum.

C'est par le biais de Twitter que Raven Software s'est exprimé au sujets des tricheurs, qui sévissent de plus en plus ces derniers temps sur Warzone :

Banned over 30,000 malicious accounts across Call of Duty yesterday... bringing us to over half a million accounts banned in #Warzone. 🚫 - Raven Software (@RavenSoftware) May 14, 2021

Nous avons banni plus de 30.000 comptes sur Call of Duty hier... portant le chiffre à plus de 500.000 comptes bannis sur Warzone.

Raven Software continue donc sa bataille contre les gros tricheurs, mais il y en a tant qu'il faudrait en dégager davantage. Car il faut savoir que les joueurs bannis peuvent se recréer des comptes dans la foulée. Sans être réellement inquiétés...

Faudrait-il une méthode plus drastique ? Probablement. Dans tous les cas, les bannissements pleuvent et permettent au moins d'assainir un peu Warzone, quelques temps du moins.