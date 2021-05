Switch : Furukawa promet plein de nouveaux jeux et parle de la prochaine console de Nintendo

Alors que la très transportable Switch continue de suivre une voie royale impériale, les rumeurs concernant une hypothétique relève 4K vont bon train. Et si Nintendo dément du mieux qu'il peut, il semblerait que les actionnaires de l'entreprise n'entendent pas se faire conter fleurette, et exigent d'ores et déjà des explications sur une hausse des coûts bien réelle, elle.

À voir aussi : Mario Kart 8 Deluxe décroche un record historique aux États-Unis

Pays de tradition par exemple, le Japon reste soucieux d'entretenir une image de marque solidement ancrée dans les esprits. Dès lors, impossible pour Nintendo, constructeur historique s'il en est, de déroger à la règle : comme chaque année, le PDG Shuntaro Furukawa a dû faire face aux questions plus ou moins insistantes des actionnaires de l'entreprise, lors de la récente présentation des résultats financiers de l'année fiscale 2020-2021.

Please understand

Et parmi le flot de remarques plus ou moins acerbes que l'ex-superviseur a dû affronter (la liste est disponible ici-même), il en est une qui va forcément piquer notre curiosité : depuis quelques années, le budget recherche et développement (R&D) de Nintendo a en effet augmenté pour atteindre 100 milliards de yens entre avril 2020 et mars 2021, soit environ 755 millions d'euros, une somme qui nécessite visiblement des explications :

Nos coûts de développement, qui incluent l'externalisation de certains d'entre eux, augmentent à mesure que nous travaillons pour maintenir un flux continu de nouveaux jeux pour la Switch, alors qu'elle entre au milieu de son cycle de commercialisation.



Parce que les coûts de développement sont plus élevés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient sur les plates-formes précédentes, nous prévoyons que les dépenses de R&D continueront d'augmenter, puisque nous nous efforçons de maintenir une gamme importante de titres.



De plus, le développement de la prochaine génération de consoles doit commencer des années avant son lancement, et les dépenses de R&D vont progressivement augmenter dans ce but. Nous devons mener toutes sortes de recherches et développements dans divers domaines : les consoles comme les jeux.

Si l'évocation d'une nouvelle génération de console n'étonnera personne alors que la Switch a récemment fêté son quatrième anniversaire, la promesse de maintenir un rythme de sorties "continu" sera sans doute de nature à rassurer les joueurs, puisque Nintendo semble - officiellement - avoir tiré les leçons du passé, et ne devrait donc pas ralentir la cadence, alors que Mario Kart 8 Deluxe ou Animal Crossing New Horizons continuent de se vendre par cargos entiers.

Stop ou encore ?

Bien que de nombreux indices semblent indiquer qu'un nouveau modèle viendra compléter l'offre hardware de Nintendo, rappelons que le même Furukawa affirmait il y a peu que la Switch pourrait être d'actualité jusqu'en 2024, un pari qui nécessite évidemment une mise à jour technique, mais également un calendrier de sorties solide.

S'il faudra compter avec un certain Splatoon 3 en 2022, les plus impatients d'entre vous n'ont évidemment pas oublié les deux grosses cartouches (littérales) que sont Breath of the Wild 2 et Metroid Prime 4, qui pourraient tout à fait débouler sans crier gare.

Après tout, l'ancien PDG de Nintendo of America affirmait il y a quelques années que le constructeur assumait pleinement sa politique d'annonces surprises...