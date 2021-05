Call of the Sea est disponible sur PS4 et PS5 avec une réduction

Comme annoncé tantôt, Call of the Sea est disponible sur PS4 et PS5 à partir de ce jour. Et plur fêter dignement cette arrivée dans vos consoles, le jeu de puzzle/aventure est disponible avec 20% de réduction pour les membres PS+, jusqu'au 18 mai prochain.

Le studio indé Out of the Blue et Raw Fury sont donc super heureux d'annoncer que Call of the Sea est arrivé sur PlayStation 5 et PlayStation 4 pour 19,99 €.

Le jeu est donc disponible avec 20% de réduction pour les membres du PlayStation Plus jusqu'au 18 mai. Les joueurs optant pour la version PlayStation 4 pourront bénéficier d'une mise à niveau vers la version numérique PlayStation 5 sans coût supplémentaire.

Réduction limitée en vue

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, voici le pitch qui pourrait vous intéresser :

Comme un conte venu d'un autre monde, fait de mystères et de découverte de soi, Call of the Sea est une lettre d'amour aux jeux d'aventure qui suit le voyage désespéré d'une femme à la recherche de son mari dans les étendues inexplorées du Pacifique Sud. Sur une île paradisiaque et luxuriante, vous découvrirez les vestiges d'une civilisation perdue, résoudrez une série de puzzles et partirez à la quête d'indices afin de reconstituer ce qu'il est advenu de l'expédition de votre mari. Explorez des environnements tropicaux époustouflants au cours de ce voyage immersif inspiré par l'émotion, le suspense et les événements inattendus des histoires de H.P. Lovecraft.

Enfin, pour finir, rappelons que Call of the Sea est disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC depuis décembre dernier. Le jeu est également disponible sur consoles et PC dans le Xbox Game Pass.