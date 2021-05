Resident Evil Village déjà multimillionnaire, les premiers chiffres communiqués

Resident Evil Village était un des titres plus plus attendus de cette première moitié de l'année. Et d'une manière plus générale, la popularité de la licence Resident Evil n'est plus à prouver. Ces deux éléments ont-ils permis à Village de s'imposer immédiatement dans les charts ? Il semble bien que oui.

À lire aussi : Resident Evil Village : Volontairement moins effrayant que Resident Evil 7 ?

Capcom vient d'annoncer fièrement avoir distribué trois millions d'exemplaires de Resident Evil Village à travers le monde depuis sa sortie le 7 mai dernier. Ce chiffre comprend les versions PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC. L'éditeur d'Osaka profite par ailleurs de cette annonce pour révéler avoir distribué plus de 100 millions d'exemplaires de jeux Resident Evil depuis la sortie du premier épisode en 1996.

Bien évidemment, parler d'exemplaires "distribués" ne revient pas à traiter d'exemplaires "vendus." Cela étant dit, un tel chiffre montre très clairement qu'il existe une forte demande initiale autour du titre. De plus, le PC étant comptabilisé dans ce total, il semblerait que Capcom tienne au moins compte des ventes dématérialisées de son jeu.

Jusqu'ici tout va bien

L'éditeur nippon explique au passage que Resident Evil 7 biohazard, l'épisode auquel fait suite Resident Evil Village, en est à 8,5 millions d'exemplaires distribués depuis sa sortie en 2017. À titre de comparaison, Resident Evil Village fait moins bien que Resident Evil 6, dont 4,5 millions d'exemplaires avaient été distribués en seulement 24h (les ventes de cet épisode controversé se sont rapidement essoufflées), mais mieux que le remake de Resident Evil 3 et ses 2 millions d'exemplaires distribués en cinq jours. Ses performances initiales sont à peu près équivalentes à celles du remake de Resident Evil 2 et ses 3 millions de jeux distribués en cinq jours. Et pour ce qui est de Resident Evil 7 biohazard, Capcom avait indiqué avoir distribué 2,5 millions d'exemplaires du jeu à travers le monde en 24h.

Et la version PC ?

Pour en revenir à la version PC de Resident Evil Village, le public de cette plate-forme a clairement répondu présent. En effet, ce "huitième" épisode a passé le cap de 100.000 joueurs simultanés sur Steam (101.726 pour être précis) et a ainsi battu le record du nombre de joueurs simultanés pour un épisode de la série sur PC. Le précédent record était détenu par le remake de Resident Evil 2 et ses 74.227 utilisateurs connectés en même temps. Si cela ne représente qu'une plate-forme, c'est un bon indicateur de l'intérêt généré par le jeu à son lancement.

Resident Evil Village est donc disponible depuis le 7 mai dernier à travers le monde. Ceux qui aimeraient en savoir plus au sujet du jeu peuvent retrouver notre TEST à cette adresse.

Que pensez-vous de ces premiers chiffres ? Pensez-vous qu'ils vont réussir à se maintenir sur la durée ? Croyez-vous à l'inverse que les choses vont retomber rapidement ? Faites-vous partie des premiers acheteurs du jeu ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.