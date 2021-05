Call of the Sea débarque sur PS4 et PS5 dès demain

Si vous n'aviez pas encor fait Call of the Sea sur PC ou Xbox, sachez que le titre de Out of the Blue, arrivera également demain sur PS4 et PS5. Les développeurs nous parlent d'ailleurs de leur titre, histoire de vous convaincre...

À voir aussi : PS5 : La pénurie se poursuivra l'année prochaine selon des analystes de Sony

Le studio indépendant basé à Madrid annonce donc la sortie de Call of the Sea, leur jeu d'énigmes / puzzle se déroulant sur une île mystérieuse, pour demain mardi 11 mai 2021 sur PS4 et PS5. Sorti le 8 décembre dernier sur PC et Xbox, vous y incarnez Norah Everhart, une femme qui traverse l'océan à la recherche de son mari disparu lors d'une expédition.

Mais comme le souligne le studio, "Call of the Sea n'est pas un jeu d'énigmes comme les autres". Et s'en explique, pour celles et ceux qui n'y ont pas joué, et seraient donc tentés de se lancer dans l'aventure...

Nous souhaitions que chaque énigme soit intrinsèquement liée aux émotions ressenties par Norah et à ses expériences, tout en étant rattachée au scénario. Ainsi, les joueurs ressentiront la fascination de Norah pour l'île, son inquiétude pour son mari, ainsi que sa stupéfaction face aux étranges événements et paysages qu'elle découvrira dans les coins les plus secrets de l'île (qui sont d'ailleurs rendus à merveille grâce à l'Unreal Engine 4). Call of the Sea est bien plus qu'une aventure palpitante des années 30, c'est aussi l'histoire d'une femme dans sa découverte de soi.

Rappelons aussi que le jeu a été doublé doublages par Cissy Jones (Firewatch, The Walking Dead) dans le rôle de Norah Everhart. Voilà, voilà.