Final Fantasy VII Remake Intergrade : La version PS5 dévoile un mini jeu et de nouveaux boss en vidéo

Afin de clôturer en douceur une semaine placée sous le signe de l'horreur, Square Enix s'est fendu d'un stream des familles, qui devait laisser la part belle à un certain Final Fantasy VII The First Soldier, prévu sur mobile. Mais pour notre plus grand plaisir, la version plus bi-fluorée du remake de l'année 2020 s'est également invitée à la fête.

À force, vous allez finir par le savoir : Final Fantasy VII Remake Intergrade viendra compléter l'aventure du printemps dernier avec deux épisodes entièrement consacrés à cette voleuse de Yuffie, non sans proposer quelques améliorations graphiques, entre tradition 4K et modernité 60 fps.

Lucky Sector 7

Alors autant vous dire que ceux qui auraient préféré attendre cette version Intergrade pour découvrir Final Fantasy VII Remake risquent de fulminer en découvrant cette bande-annonce "finale", qui commence sur fond de One-Winged Angel réorchestrée, car telle est la demande des insatiables rôlistes.

L'occasion était surtout toute trouvée pour dévoiler quelques nouveautés des épisodes consacrés à la fille de Godo Kisaragi, que l'on découvre en pleine action, alors que la Shinra s'apprête à sacrifier un quartier entier des bas-fonds de Midgar. Les mélomanes découvriront avec une nouvelle reprise musicale le mini-jeu (déjà teasé ici) Fort Condor, entre mini-MOBA et T-RPG léger, qui devrait offrir un peu de contenu aux plus mordus de la licence, et semble prendre quelques libertés avec l'original.

On y découvre également la présence de Scarlet, qui quitte le confort de son bureau pour mettre les mains dans le cambouis. Le temps d'un flashback qui rappelle le lien conflictuel qui oppose les deux femmes, le combat s'engage. Une invocation du père Ramuh (Bououd ?) plus tard, c'est le Tsviets Nero qui entre en scène pour affronter Yuffie et Sonon, avant que l'inévitable ne finisse par se produire...

Voià qui donnera sans doute envie de replonger une fois de plus dans Final Fantasy VII Remake. Rappelons que les joueurs possédant la version PS4 pourront télécharger gratuitement la mise à jour vers la version PS5 du jeu (et transférer leur sauvegarde), le chapitre inédit avec Yuffie devra cependant être acheté en DLC.

Final Fantasy VII Remake Intergarde est attendu le 10 juin prochain sur PS5.