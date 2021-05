PS5 : Sony vante le "Game Boost" de certains jeux PS4 dans une vidéo

Il y a quelques jours, Microsoft a fait parler de lui en ajoutant plus de 70 titres à la liste des jeux Xbox One bénéficiant d'un boost de framerate lorsqu'ils sont utilisés sur Xbox Series X|S. De son côté, Sony a voulu rappeler au bon souvenir des joueurs que certains jeux PS4 sont améliorés lorsqu'ils tournent via une PS5.

Sony vient de mettre en ligne une courte bande-annonce entièrement consacrée au "Game Boost" sur PS5. Derrière cette appellation se cachent les quelques jeux PS4, et PlayStation VR, qui ont reçu des mises à jour leur permettant de mieux tourner sur PS5 qu'ils ne le faisaient sur PS4.

Les titres bénéficiant du Game Boost jusqu'à présent étant principalement des jeux First Party de Sony, ces derniers sont logiquement à l'honneur dans cette vidéo. God of War et Ghost of Tsushima par exemple, peuvent tourner en 60 images par seconde grâce à un patch sorti après la commercialisation de la PS5.

Un mystère à élucider

Au total, seuls 3 jeux sont montrés dans cette vidéo : les deux titres évoqués ci-dessus et Shadow of the Colossus. Et la présence de ce dernier dans la vidéo surprend car Sony n'a jusqu'à présent pas communiqué au sujet d'améliorations apportées au remake du jeu de la Team ICO développé sur PS4 par Bluepoint Games.

À noter également que Sony profite de cette bande-annonce pour dévoiler le logo officiel du Game Boost, logo dont le but est de mieux indiquer aux joueurs les titres qui bénéficient de ces améliorations sur PS5.

Si la date de diffusion de cette vidéo et de ce logo n'est certainement pas anodine, il est possible de se demander si Sony ne compte pas mettre davantage en avant le Game Boost à l'avenir, en agrandissant par exemple la liste des jeux en bénéficiant. Reste désormais à attendre de plus amples informations de la part du constructeur nippon pour en avoir le coeur net.

