PS5 : Hermen Hulst révèle le nombre d'exclusivités First Party en développement

Même si elles sont perçues par certains joueurs comme des munitions dans une guerre virtuelle qu'ils mènent sans véritable raison, les exclusivités First Party sont avant tout un moyen pour les constructeurs de démarquer leur plate-forme et services et de rendre ces derniers plus désirables aux yeux des consommateurs. Sony met depuis longtemps les bouchées doubles à ce niveau et ne compte visiblement pas s'arrêter.

À voir aussi : PS5 : Sony vante le "Game Boost" de certains jeux PS4 dans une vidéo

Il y a peu, Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment, affirmait que sur PS5, sa société comptait proposer encore plus de jeux First Party exclusifs qu'ils ne l'ont fait au cours des générations précédentes. Et l'on en sait désormais un peu plus sur l'avancée de cet objectif. En effet, le site américain Wired a récemment publié un article dans lequel il fait le point sur la situation actuelle de la PS5.

Et c'est dans ce dernier que Hermen Hulst, l'actuel président des SIE Worldwide Studios révèle que les structures qu'il supervise ont actuellement plus de 25 jeux en développement et que près de la moitié de ces derniers sont liés à de nouvelles licences. Comme il est possible de le déduire face à une telle quantité de projets en cours, Hermen Hulst précise que tous ces titres ne sont pas des blockbusters AAA :

Il existe une variété incroyable (de projets) émanant des différentes régions. Gros (jeux), petits (jeux), des (jeux de) genres différents.

De nombreux mystères à élucider

Malheureusement pour les possesseurs de PS5 et les curieux, Hermen Hulst ne rentre pas dans les détails au sujet de ces titres. Et s'il est compliqué de deviner la teneur des projets associés à de nouvelles licences, il est en revanche possible de se demander à quoi correspond la douzaine de jeux tirés de licences existantes.

Bien évidemment, certains des jeux actuellement en développement sur PS5 sont déjà connus. Des titres comme God of War Ragnarök ou Horizon Forbidden West ont par exemple d'ores et déjà été annoncés. Pour le reste, place à la spéculation. Il ne paraît pas impossible de concevoir qu'un nouveau Uncharted soit en développement, même constat pour un nouveau Astro Bot (qu'il soit question d'un jeu PlayStation VR 2 ou non) ou Marvel's Spider-Man 2. Mais pour en savoir davantage, il va falloir prendre son mal en patience et attendre des annonces de la part de Sony. Ou d'éventuelles fuites...

Une telle quantité de jeux First Party en développement vous surprend-elle ? Quels sont les licences connues concernées par certains de ces nouveaux jeux selon vous ? Quels types de jeux totalement inédits aimeriez-vous voir sortir des studios de Sony ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.