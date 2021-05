Phil Spencer veut le cloud Xbox sur d'autres consoles selon un message confidentiel

Microsoft et ses pontes répètent à qui veut l'entendre depuis de nombreux mois que leur but est de proposer les services Xbox sur tous les écrans. Un des moyens pour s'approcher au plus près de cet objectif serait de proposer ces services sur des consoles concurrentes aux consoles Xbox. Si la chose paraît difficilement réalisable, elle n'est pas exclue par le grand patron de Xbox.

À lire aussi : Phil Spencer critique... la manette de la Nintendo 64

Une fois n'est pas coutume, la révélation du jour provient des documents confidentiels intégrés par Epic Games à son dossier remis à la cour dans le cadre du procès l'opposant à Apple. En effet, parmi les très nombreux éléments inclus dans ce dossier (et rendus publiques par mégarde) se trouve un échange par e-mail datant d'août 2020 entre Tim Sweeney, le PDG d'Epic, et Phil Spencer, le patron de Xbox.

Et si la base de cet échange concerne la demande de Tim Sweeney de rendre gratuit le multijoueur sur des jeux free-to-play comme Fortnite sur consoles Xbox (afin de soutenir indirectement Epic dans son duel l'opposant à Apple), la réponse de Phil Spencer contient des éléments inattendus mais non moins surprenants.

Présentant ses excuses pour son retard en ce qui concerne différents sujets sur lesquels Epic souhaite travailler avec Microsoft, dont le multijoueur hors abonnement Xbox Live Gold sur les jeux Free-to-Play, Phil Spencer évoque d'autres choses sur lesquelles il doit travailler. Et c'est alors qu'il révèle qu'il n'a "pas abandonné" l'idée de proposer "xCloud sur d'autres consoles" (une capture d'écran de ce mail, relayé par le forum ResetERA, est disponible dans notre galerie ci-dessous).

Un souhait de longue date

Proposer "xCloud sur d'autres consoles" reviendrait dans les faits à permettre aux joueurs sur consoles autres que les consoles Xbox, autrement dit les consoles PlayStation et Nintendo, d'accéder au Xbox Game Pass via la cloud et donc de jouer à des exclusivités Xbox (entre autres titres) sur leur machine de choix.

Pour des raisons commerciales évidentes, la chose semble plus facile à dire qu'à faire. Il est cependant possible de se demander si la présence d'une Nintendo Switch sur la désormais célèbre étagère de Phil Spencer n'est pas un moyen de teaser le fait que des progrès ont été faits à ce niveau avec Nintendo.

Pour rappel, proposer son service de cloud gaming sur Nintendo Switch est une idée que Microsoft n'a jamais rejeté. Lors de l'E3 2018, Mike Ybarra, alors chez Microsoft, affirmait par exemple au micro de Gameblog que sa société était "ouverte à ces discussions" car elle est à l'écoute de ce que "les gens demandent, aux plates-formes sur lesquelles ils veulent jouer à ces jeux."

Si cela ne confirme bien évidemment rien, ce mail confidentiel et les différentes déclarations de Microsoft au fil du temps montrent que la firme de Redmond souhaiterait étendre encore plus la zone couverte par son service. La balle reste dans le camp des constructeurs des consoles concurrentes. Et seul l'avenir dira si Microsoft parviendra à atteindre son objectif.

Que vous inspire la fuite de ce mail confidentiel ? Ce que dit Phil Spencer vous surprend-il ? Pensez-vous que Microsoft va réussir à proposer le Xbox Game Pass sur d'autres consoles ? Que cache la présence d'une Switch sur l'étagère de Phil Spencer selon vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.