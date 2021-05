Call of Duty Modern Warfare 3 : Remasterisation de la campagne solo pour la fin d'année ?

Call of Duty est en ce moment de toutes les discussions, que ce soit pour Warzone ou encore l'édition 2021. Cette fois-ci, ce n'est pas pour évoquer l'ajout de contenus mais pour de la remasterisation, celle de Call of Duty : Modern Warfare 3.

Selon le très informé insider MW2OG, habituellement très fiable, la campagne remasterisée de Call of Duty : Modern Warfare 3 devrait arriver cette année :

Was told that MW3 Campaign remastered is definitely coming this year, and should be coming Q2 which is the original plan, one month exclusive to PlayStation