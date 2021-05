Call of Duty 2021 : Développeur et fenêtre de lancement confirmés pour une expérience Next-Gen

Le printemps, c'est la période où les premiers éléments concrets concernant les prochains volets d'une série inévitable se dévoilent. Un rayon de soleil, un chant d'hirondelle, et voilà qu'Activision Blizzard s'exprime enfin sur l'avenir de Call of Duty.

Call of Duty 2021 est sur les rails et il arrivera cet automne. C'est une fois de plus l'entretien entre dirigeants et investisseurs qui permet d'en apprendre davantage sur les plans de la société dirigée par Bobby Kotick. Durant cette réunion, Activision a confirmé plusieurs choses au sujet du projet Call of Duty Vanguard, pour lequel des bruits de couloir évoquent une progression chaotique.

Dan Alegre, président et directeur des opérations d'Activision, s'est ainsi montré rassurant :

Nous sommes très enthousiastes concernant la sortie premium de Call of Duty de cette année. Le développement est entre les mains de Sledgehammer Games. Le jeu a fière allure et est en bonne voie pour sa sortie à l'automne.

Il ajoute que ce nouveau volet est bâti comme une expérience de nouvelle génération, qui intégrera et améliorera l'écosystème Call of Duty en place. On peut donc s'attendre à une continuité pour Warzone.

Si j'avais un marteau

De son côté, Sledgehammer a pu enfin parler. Le studio fondé en 2009 par Glen Schofield et Michael Condrey a confirmé sur Twitter :

We're so excited to be leading the charge on @CallofDuty this year and can't wait to share more. https://t.co/pMuaFybT1r - Sledgehammer Games (@SHGames) May 4, 2021

Nous sommes tellement heureux de mener la charge sur Call of Duty cette année et sommes impatients d'en montrer plus.

Derrière Advanced Warfare en 2014 et WWII en 2017, Sledgehammer n'avait en 2019 et 2020 qu'un rôle d'assistant à Infinity Ward, Treyarch et Raven Software. Au passage, une troisième structure arrive en renfort. En plus de la Californie et de l'Australie, la société a ouvert des bureaux à Toronto, au Canada. Ce qui laisse présager d'une main d'oeuvre conséquente pour leur prochain bébé qui, selon les rumeurs, prendrait place une fois de plus durant la Seconde Guerre Mondiale.

