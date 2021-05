Le test confidentiel de The Last of Us Part II par Microsoft révélé, points forts et faibles évoqués

Comme le veut la logique, les différents acteurs de l'industrie du jeu vidéo se maintiennent au courant de ce que fait la concurrence. Il est cependant rare que les avis donnés en interne par une société au sujet de ce que font les rivaux soient révélés au grand jour. Le cas dont il est question aujourd'hui n'en est donc que plus précieux.

Les conséquences du procès opposant Epic Games à Apple sont nombreuses et parfois inattendue. Afin de constituer leur dossier, les deux partis ont été amenés à réclamer des documents à leurs partenaires. Du côté d'Epic Games, ces documents pouvaient par exemple venir de Sony (ce qui a permis de découvrir la position du géant japonais vis-à-vis du multijoueur cross-platform) ou de Microsoft.

Et si les différentes sociétés réclament parfois que certains éléments ne soient pas mis à disposition du public, il arrive que certains documents passent entre les mailles du filet. C'est ce qui c'est passé avec ce test interne et confidentiel de The Last of Us Part II réalisé par la "Portfolio Team" de Microsoft. Dans ce passage en revue du blockbuster de Naughty Dog, les deux membres de l'équipe de Xbox qui l'ont terminé ne cachent pas avoir été impressionnés. Sans surprise, un des points forts se situe au niveau de la narration qui, selon eux, devrait servir de modèle (le test complet, relayé sur Twitter par "GamePositiveYT," est disponible dans notre galerie ci-dessous) :

Ces longs chapitres de narration de type "walking simulator" ne sont peut être pas ce à quoi de nombreux joueurs s'attendent, mais ils sont remarquablement bien faits et montrent les résultats que d'autres jeux, et plus particulièrement les jeux d'Aventure purement narratifs, doivent chercher à atteindre du côté de leurs dialogues, leur présentation, et leur doublage.

Microsoft souligne que pour atteindre une telle qualité de réalisation et d'authenticité dans les interactions entre les personnages, Naughty Dog a fait le choix de proposer une histoire relativement linéaire, n'offrant pas vraiment de choix aux joueurs. Les testeurs de la firme de Phil Spencer ne voient pas de mal à ça et estiment que le jeu vidéo doit pouvoir proposer des expériences dans lesquelles l'utilisateur tient un rôle "d'observateur actif." Microsoft salue également la qualité de l'écriture des personnages d'Ellie et Abby qui selon lui, montre comment "des gens biens peuvent se retrouver coincés dans un cercle vicieux de violence effroyable."

Des compliments et un petit tacle

Les testeurs de Microsoft vont même plus loin en disant que même si les joueurs ont le droit de ne pas être d'accords avec l'histoire racontée par Naughty Dog, ou avec la fin du jeu, ils estiment que The Last of Us Part II a "établi le nouveau standard du niveau que nous devrions espérer atteindre avec l'arrivée de la nouvelle génération de consoles." Toujours au niveau des points forts, les testeurs de Microsoft soulignent la qualité des graphismes et du niveau de détail du jeu :

La qualité visuelle et l'attention au détail dans The Last of Us Part II sont indéniablement les meilleures de leur catégorie à plus ou moins tous les niveaux. La présentation générale est clairement devant tout ce que d'autres équipes ont produit sur console et PC. Nous étions fréquemment épatés par la qualité des graphismes du jeu, quelque chose qui arrive rarement ces derniers temps.

À noter pour finir que le constat n'est pas 100% élogieux. Même si les représentants de Microsoft estiment que le gameplay a été amélioré depuis The Last of Us premier du nom, en termes de possibilités offertes et d'intelligence artificielle par exemple, ils estiment que la gestion de l'inventaire est problématique et contre-intuitive. Et ils ne mâchent pas leurs mots en ce qui concerne les phases de tir proposées d'une manière générale par Naughty Dog :

Naughty Dog n'arrive visiblement toujours pas à proposer des combats à l'arme à feu convenables dans aucun de ses jeux. Et celui-ci ne fait pas exception à cette règle. Heureusement pour eux, cela colle plutôt bien avec le thème général du jeu et pousse le joueur à utiliser l'infiltration plutôt que le combat frontal. D'une manière générale, les testeurs de Microsoft ne tarissent pas d'éloges au sujet de The Last of Us Part II et il apparaît que Microsoft souhaite atteindre un tel niveau de réalisation et de narration dans ces jeux. Comme nous vous l'indiquions l'année dernière, cela fait plusieurs années que la firme de Redmond cherche à obtenir un jeu capable de rivaliser avec The Last of Us. Microsoft a par exemple envisagé pendant un temps de s'associer avec Capcom Vancouver pour proposer un reboot de Dead Rising "tueur de The Last of Us." Le projet n'a cependant pas plu à la maison-mère de Capcom et le projet a finalement pris la forme de Dead Rising 4. Microsoft parviendra-t-il enfin à atteindre son objectif au cours de la génération Xbox Series X|S ? Seul l'avenir le dira.

Que pensez-vous de l'avis des testeurs de Microsoft à propos de The Last of Us Part II ? Le partagez-vous ? Jugez-vous justifiées ses remarques concernant le gameplay du jeu de Naughty Dog ? Croyez-vous que les studios de Microsoft parviendront à produire un titre du niveau de ce que fait Naughty Dog ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.