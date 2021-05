Rocket League : Le Fan Pack NASCAR arrive très bientôt

Psyonix en collaboration avec la NASCAR, vient d'annoncer que le Fan Pack NASCAR 2021 sera disponible dans Rocket League à partir de ce jeudi 6 mai, sur toutes les plateformes. Voici quelques précisions pour milieux comprendre.

Le fan pack NASCAR 2021 sera disponible dans la boutique d'objets et comprendra trois voitures (NASCAR Ford Mustang, NASCAR Chevrolet Camaro, NASCAR Toyota Camry), neuf Décals et bannières de l'équipe NASCAR, un Décal NASCAR x RL pour chaque voiture et des Roues Goodyear Racing.

Pour les plus curieux, sachez que tout ce beau monde ont des noms, que voici tout de suite déclinés :

Roush Fenway Racing #6 (Decal NASCAR Ford Mustang)

Stewart-Haas Racing #10 (Decal NASCAR Ford Mustang)

Team Penske #22 (Decal NASCAR Ford Mustang Decal)

Chip Ganassi Racing #1 (Decal NASCAR Chevrolet Camaro)

Richard Childress Racing #3 (Decal NASCAR Chevrolet Camaro)

Hendrick Motorsports #9 (Decal NASCAR Chevrolet Camaro)

Richard Petty Motorsports #43 (Decal NASCAR Chevrolet Camaro)

Joe Gibbs Racing #18 (Decal NASCAR Toyota Camry)

23XI Racing #23 (Decal NASCAR Toyota Camry)

Le Fan Pack NASCAR 2021 sera disponible pour 2000 crédits du 6 mai au 12 mai. En plus d'une piste NASCAR disponible gratuitement à partir du 6 mai.

On nous signaler d'ailleurs que ce pack "marque le début d'une collaboration pluriannuelle entre Psyonix et NASCAR" et sera disponible avant la course NASCAR Cup Series à Darlington Raceway qui aura lieu le 9 mai.

Le fan pack NASCAR 2021 reviendra tout au long de l'année autour des futurs événements NASCAR. Avis aux amateurs...