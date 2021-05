PlayStation annonce un partenariat avec Discord

Début avril flottait dans l'air un parfum de rachat, celui de la plateforme de communication Discord par Microsoft. Déjouant les pronostics des publications traitant de l'actualité économique et financière, l'application a finalement tourné le dos à la firme de Redmond et ses 10 milliards de dollars... et serré la main à celle de Tokyo.

Ce lundi 3 mai 2021, Sony Interactive Entertainment et Discord ont officialisé un partenariat entre l'application et l'écosystème PlayStation. Ce tout nouvel accord, qui devrait commencer à prendre forme début 2022, c'est Jim Ryan, grand patron de la branche vidéoludique de Sony qui en parle dans un communiqué que voici retranscrit :

Chez PlayStation, nous recherchons constamment de nouvelles façons de permettre aux joueurs du monde entier de se connecter les uns aux autres, de former de nouvelles amitiés et communautés, et de partager des expériences amusantes et des souvenirs durables. C'est avec cet état d'esprit que nous sommes ravis d'annoncer un nouveau partenariat avec Discord, le service de communication popularisé par les joueurs et utilisé par plus de 140 millions de personnes chaque mois dans le monde.



Ensemble, nos équipes travaillent déjà d'arrache-pied pour connecter Discord à votre expérience sociale et de jeu sur PlayStation Network. Notre objectif est de rapprocher les expériences Discord et PlayStation sur console et mobile à partir du début de l'année prochaine, permettant aux amis, aux groupes et aux communautés de sortir, de s'amuser et de communiquer plus facilement tout en jouant ensemble.



Pour donner vie à ces expériences pour nos joueurs, Sony Interactive Entertainment a effectué un investissement minoritaire dans le cadre de la série H de Discord. Dès notre toute première conversation avec les co-fondateurs Jason Citron et Stan Vishnevskiy, j'ai été inspiré par leur amour de toujours pour le jeu et la passion partagée de nos équipes pour aider à rassembler les amis et les communautés de nouvelles manières. Permettre aux joueurs de créer des communautés et de profiter d'expériences de jeu partagées est au coeur de ce que nous faisons, nous sommes donc ravis de commencer ce voyage avec l'un des services de communication les plus populaires au monde.

Pour savoir comment Discord et ses serveurs privés, permettant des discussions sans accrocs durant les parties, s'intégreront à l'univers PlayStation (et remplacera la partie Communautés récemment disparue), il faudra patienter un peu. De nouvelles informations seront dévoilées dans l'année. Il s'agit encore une fois d'un investissement important, après la participation de 450 millions dans Epic Games.