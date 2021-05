PlayStation Now : Les jeux ajoutés en mai 2021 présentés, et ils ont la rage

Chaque début de mois, Sony enrichit son catalogue du PlayStation Now. Le service de jeux en streaming (et téléchargement) accessibles depuis votre PC, votre PlayStation 4 ou votre Playstation 5 accueille plusieurs titres supplémentaires, parce que vous faites ce qui vous plait.

Le mois dernier avait vu s'assembler des renforts composé de Marvel's Avengers, Borderlands 3 et The Long Dark. Pour ce mois censé servir de rampe de lancement vers un été dont on pourrait douter au regard des températures le matin, ils seront encore trois à rejoindre le PlayStation Now.

Sony a dévoilé les titres qui rejoignent le catalogue de jeux PS4, PS3, PS3 P4 et PC .

Les jeux du PS Now de mai 2021 :

Des belles opportunités de se castagner, avec plus ou moins de skill exigé. Il y a encore des départs, aussi. Les déserteurs sont cette fois Call of Duty Black Ops III, Kingdom Come : Deliverance et The Evil Within 2. Mais attendez qu'on les chope.

Rappelons que le PlayStation Now est accessible avec un abonnement mensuel de 9,99 euros, de 24,99 euros pour trois mois ou de 59,99€ pour une année. Il est possible de l'essayer gratuitement et d'accéder à sa ludothèque en illimité pendant 7 jours.