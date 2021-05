Xbox Game Pass : Les 9 jeux de la prochaine fournée révélés

Chaque mois, Microsoft met à disposition des abonnés Xbox Game Pass et Game Ultimate de nouvelles raisons de jurer fidélité au programme. Le joli mois de mai commence et les premiers titres l'intégrant s'annoncent.

Vous étiez déjà au courant que FIFA 21 débarquerait dans le Xbox Game Pass ce jeudi 6 mai ? Oui ? D'accord. Mais laissez-moi insister : vous pensiez qu'il arriverait seul ? Perdu ! Il a derrière lui toute une nouvelle sélection, presque que des numéros 10 qui vont commencer à s'intégrer au catalogue à partir de demain.

4 mai

Dragon Quest Builders 2 (Console et PC)

6 mai

13 mai

L'éclectisme et la diversité sont de rigueur. On remarque qu'un certain classique de Double Fine dont la suite arrive cette année est de la partie. Un indice sur une annonce prochaine ?

Muchas gracias, merci et trace

Comme toujours, il faut aussi se préparer à dire au revoir à quelques jeux, en espérant que vous avez eu le temps de poncer ceux qui vous intéressaient : ils s'en vont demain, mardi 4 mai..

Rappelons que le Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console et PC (premier mois à 1 euro) et que le Game Pass Ultimate, qui comprend l'abonnement Gold requis pour le multijoueur et permet de jouer sur téléphone mobile et tablette Android dans le Cloud, exige 12,99 euros par mois.