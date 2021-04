Apex Legends : Des buffs pour Fuse et Loba, nerf d'Octane... tous les changements de Legacy

La saison 9 d'Apex Legends, appelée Legacy, amènera la légende volante Valkyrie, des changements sur Olympus, le mode permanent Arène et l'arc Bocek. Et en plus de ça, des rééquilibrages et d'autres modifications viendront changer la meta.

Les main de Fuse qui déploraient ses dégâts faibles vont se réjouir : parmi les changements de meta de la saison 9, Legacy, un buff important du personnage explosif fera son entrée. En effet, son tactique aura désormais 2 charges et son délai de récupération sera réduit de 5 secondes. En début de partie.

Lifeline est l'une des Légendes qui recevra le plus de changements : son passif n'offrira plus de bouclier, ce qui est un nerf très important, mais elle pourra relever 2 joueurs à la fois et l'annuler à souhait. Pour compenser cette perte, son drone soignera plus vite et son ultime apparaîtra plus souvent. Autant dire qu'elle sera beaucoup moins jouée en saison 9...

Avec Lifeline, Octane est la légende qui sera la plus affaiblie avec les rééquilibrages : le délai de récupération de son tactique a été réduit, mais il coûtera presque le double de PV (de 12 à 20). Il sera donc bien plus dangereux à utiliser en essayant de s'échapper d'un combat difficile.

Octane continue à avoir de bonnes performances. Trop bonnes ? Nous aimerions faire du Stim une chose qu'Octane pense à utiliser au bon moment au lieu de l'utiliser par défaut.

Un buff, qui ne sera probablement pas remarqué par tous les joueurs, est aussi la suppression de la caractéristique "low profile", qui provoquait 5% de dégâts en plus pour les Légendes affectées afin de compenser leur hitbox plus petite. Wraith, Lifeline et Wattson étaient les Légendes concernées.

D'un autre côté, Loba pourra mieux utiliser son tactique, mais son ultime apparaîtra 30 secondes plus tard. Plus de spam de marchés possibles ! Quant à Horizon, son tactique a été nerf, pour le plus grand bonheur des joueurs à haut niveau. Pour en terminer avec les rééquilibrages, le drone de Crypto deviendra plus utile : il pourra scanner et ouvrir les care packages, pour voir s'il vaudra le coup de se mettre en danger et récupérer ses objets...

Un autre changement va concerner tous les joueurs : l'introduction d'un kit de départ pour les débuts de partie. Au lieu d'atterrir sans rien, tous les joueurs disposeront désormais d'un bouclier, un casque, un bouclier K.O., 2 cells de boucliers et 2 seringues. De quoi faire des combats un peu plus intéressants que des éliminations en quelques coups de poing !

Du côté des armes, les fans du Triple Take ne pourront malheureusement plus l'utiliser (que ce soit en tant que sniper ou... fusil à pompe...) aussi souvent car il deviendra une arme du care package à la place du Peacekeeper. La liste complète de tous ces changements se trouve à cette adresse.

Ces changements, ainsi que le mode Arène, Valkyrie et l'arc Bocek, pourront tous être testés gratuitement avec l'arrivée de la saison Legacy d'Apex Legends, le 4 mai prochain sur toutes les plateformes.