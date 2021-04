Castlevania : Une bande-annonce pour la saison 4 de la série Netflix

L'adaptation très libre de la période Castlevania III : Dracula's Curse-Castlevania : Curse of Darkness en anime trouvera prochainement sa conclusion. Pour savoir dans quelle direction elle s'avance, quoi de mieux qu'un trailer ? Rien, en fait !

La dernière saison de Castlevania arrive le 13 mai prochain sur Netflix. Il s'agira de la toute dernière pour cet anime lancé en 2017 et nous racontant l'histoire de Trevor Belmont, Sypha Belnades et Alucard, chargés de nettoyer une Walachie infestée de créatures de la nuit et en finir avec Dracula.

Sypha cille ♫

Après le teasing, place à des images plus éloquentes et qui laissent entrevoir beaucoup, beaucoup d'action. Outre le trio, un peu éparpillé, la saison 4 suivra encore les pérégrinations de Carmilla, Hector et Isaac. Entre vengeances et nouvelle invasion, avec un bestiaire qui risque encore de s'agrandir, la trame tournera autour de la résurrection du Seigneur des Ténèbres. Malheureusement, et parce qu'il faut bien un boss de fin (et un affrontement plus digne que celui de la deuxième saison), celle-ci a l'air au programme. Avec un coup de pouce la Mort ?

On rappelle qu'après cette ultime fournée d'épisodes, l'univers de Castlevania pourrait bien revenir avec un tout nouveau casting dans un univers différent. Reste à voir ce qu'envisagent vraiment les producteurs...