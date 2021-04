Castlevania : L'ultime saison de la série Netflix datée, mais c'est pas fini...

Si cela peut briser le coeur des fans, les feuilletons télévisés les plus populaires, en dehors des Feux de l'amour, ne peuvent pas vivre éternellement. Mais avec les vampires, tout est possible.

La saison 4 de Castlevania arrivera sur Netflix le 13 mai prochain. Cette salve de 10 nouveaux épisodes sera également la dernière, comme peut l'annoncer Deadline. Le site d'informations en ligne en profite pour glisser quelques lignes d'importance, que le réalisateur de cette série d'animation, Samuel Deats, n'a pas manqué de souligner

👀👀👀



"While Castlevania, based on the classic Konami video game, will be coming to an end, the world it created may live on. I hear Netflix is eyeing a new series set in the same Castlevania universe with an entirely new cast of characters." https://t.co/CZEY9uveLz