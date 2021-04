Fortnite : Les joueurs PS4 rapportent beaucoup plus d'argent que les autres selon Epic

Epic Games et Apple sont en conflit depuis plusieurs mois autour de la part des revenus générés par les applications proposées sur l'App Store que s'approprie la firme à la pomme. Et ce conflit, prendra très prochainement la forme d'un procès aux États-Unis. En attendant l'ouverture des hostilités, des documents remis à la cour par Epic permettent d'en savoir plus sur le public de Fortnite.

À lire aussi : Alan Wake 2 serait en chantier chez Remedy et Epic Games

Près de 50% des revenus générés par Fortnite au cours de la période allant de mars 2018 à juillet 2020 provenaient des microtransactions effectuées sur la version PS4 du jeu. Cette information est on ne peut plus officielle puisqu'elle vient de documents remis à la justice américaine par Epic Games, le développeur et éditeur du jeu, en marge de son procès à venir l'opposant à Apple.

Ces statistiques relayées par le site américain The Verge, qui s'arrêtent juste avant qu'Epic ne décide de retirer Fortnite de l'App Store d'Apple, montrent que la version PS4 du jeu a généré plus de recettes que toutes les autres avec 46,8% des sommes totales engrangées. Ces documents indiquent également que sur cette même période, la version Xbox One de Fortnite arrive en deuxième position avec 27,5% des revenus générés.

La version iOS, autrement dit celle au coeur du conflit, n'occupe que la cinquième position en n'étant responsable que de 7% des recettes. Les 18,7% restants proviennent des versions Android, Nintendo Switch et PC. Epic Games explique également que si Fortnite était resté disponible sur iOS toute l'année dernière, il s'attendait à ce que cette version ne soit responsable que de 5,8% des recettes, contre 24% pour la version Xbox One et 40% pour la version PS4.

Argent, trop cher

Selon David Nikdel, un programmeur d'Epic Games travaillant sur la partie service de Fortnite, la version iOS de Fortnite était toujours celle qui rapportait le moins (ou en avant-dernière position si la version Android était elle aussi comptabilisée). Cette affirmation a été faite pendant une déposition effectuée dans le cadre de la procédure opposant actuellement les deux sociétés américaines.

À première vue, il est possible de déduire de ces chiffres qu'il était moins risqué pour Epic de s'attaquer à Apple étant donné la relative faiblesse des sommes rapportées sur iOS comparativement à ce qui se passe sur les autres plates-formes. Il convient cependant de rappeler que dans les deux années qui ont précédé le retrait de Fortnite de l'App Store, cette même version iOS du jeu a rapporté 700 millions de dollars à Epic Games. En plus de donner une idée de l'énormité des sommes engrangées par Fortnite dans sa totalité, ces 700 millions représentent une quantité d'argent qui ferait rêver nombre d'éditeurs de jeux.

Pour info, le procès opposant Epic Games à Apple débutera aux États-Unis le 3 mai prochain et devrait durer environ trois semaines. Ce procès, au cours duquel les PDG d'Apple (Tim Cook) et Epic Games (Tim Sweeney) vont témoigner, découle du désaccord entre les deux sociétés au sujet des 30% que s'approprie Apple sur toutes les transactions effectuées dans les applications proposées via l'App Store.

Que dites-vous de ces statistiques ? Vous surprennent-elles ? Imaginiez-vous un tel écart ? Qui a raison entre Epic et Apple selon vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.