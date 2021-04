Metro Exodus Enhanced Edition prend date sur PC

Deux ans après sa sortie, le troisième chapitre des aventures post-apocalyptiques d'Artyom va avoir droit à un lifting, lui qui n'était pourtant pas bien vilain. Et accrochez-vous : c'est pour la semaine prochaine sur PC.

Metro Exodus Enhanced Edition sera disponible le 6 mai prochain sur PC. Cette version améliorée du FPS de 4A Games, prenant en charge le Ray Tracing à un niveau avancé et le DLSS 2.0, sera gratuite pour les joueurs disposant de l'original sur Steam, Epic Games Store, GOG et le Microsoft Store. Mais attention : il ne s'agira pas d'une mise à jour. Les développeurs préviennent qu'il sera question d'un "produit à part entière". D'ailleurs, pour les sauvegardes, suivant la boutique, voici ce que l'on sait :

Epic - Les deux versions partagent le même répertoire de sauvegarde. Les sauvegardes de chapitre seront transférées, mais la progression au sein d'un niveau n'est compatible qu'avec la version dans laquelle elle a été créée.



Steam - Les deux versions partagent le même répertoire de sauvegarde. Les sauvegardes de chapitre seront transférées, mais la progression au sein d'un niveau n'est compatible qu'avec la version dans laquelle elle a été créée.



GOG - Les deux versions partagent le même répertoire de sauvegarde. Les sauvegardes de chapitre seront transférées, mais la progression au sein d'un niveau n'est compatible qu'avec la version dans laquelle elle a été créée.



Microsoft Store - Nous ne sommes pas en mesure de prendre officiellement en charge les transferts de sauvegardes sur la plateforme Microsoft Store car les fichiers de sauvegarde sont cryptés dans leur solution infonuagique.



REMARQUE : nous sommes conscients que certains joueurs ne peuvent ou ne veulent pas transférer leur progression antérieure, mais préfèrent accéder directement aux niveaux ultérieurs. Nous avons ajouté une fonction de déverrouillage de chapitre à TOUTES les versions PC améliorées, ainsi qu'aux versions console de 9e génération, pour les joueurs qui ne veulent pas reprendre depuis le début, mais qui souhaitent redécouvrir un niveau particulier, avec les nouvelles fonctions. Ils accéderont au chapitre sélectionné, avec un ensemble d'équipements et de ressources par défaut. Les succès sont désactivés pour l'emplacement de sauvegarde lorsque vous appuyez sur le bouton de déverrouillage. Cependant, nous vous recommandons vivement de rejouer au jeu, afin de bénéficier de la meilleure expérience possible, et peut-être d'une fin différente.

Pas prévu sur Stadia ou Luna et uniquement à destination des joueurs évoluant sous Windows, l'Enhanced Edition tire tellement bien parti des nouvelles cartes Nvidia et du Ray Tracing, qu'on ne pourra désactiver, qu'il faudra obligatoirement disposer d'une carte graphique compatible. Dans le genre j'annonce...

Les versions PS5 et Xbox Series X|S de Metro Exodus arriveront elles aussi cette année, toujours en mise à jour gratuite pour ceux qui possèdent les versions PS4 et Xbox One.