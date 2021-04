Prince of Persia : Un concept de set LEGO se découvre, soutien demandé

Quand on ne marche pas dessus avant de partir dans un torrent d'injures à la cantonade, les LEGO constituent un passe-temps fort agréable. Ils offrent des heures d'amusement et inspirent certaines thèmes...

En 2010, l'adaptation cinématographique de Prince of Persia : Les Sables du Temps, produite par Jerry Bruckheimer avec Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley et Alfred Molina à l'affiche, avait eu droit à ses sets LEGO.

Depuis ce lundi 26 avril, un fan des briques danoises se présentant sous le pseudonyme de Vosel, propose sur LEGO IDEAS de quoi créer ses niveaux LEGO inspirés du Prince of Persia original, celui de Jordan Mechner datant de 1989. Tout y serait pour se fabriquer des environnements piégés, dans les catacombes comme les couloirs du palais (voir dans notre galerie d'images ci-dessous).

Cet ensemble vous permet de construire un écran du légendaire vieux jeu vidéo Prince of Persia.



Tout d'abord, vous construisez des modules: des morceaux de murs, des colonnes et des pièges. Ensuite, vous pouvez les organiser comme vous le souhaitez. Enfin, vous pouvez équiper le présentoir de figurines, de décorations et de potions. La dernière étape est de JOUER.



Sauter par-dessus de terribles fosses pleines de pointes et de squelettes, se battre avec des gardes, essayer de trouver son chemin à travers le dangereux labyrinthe du palais et enfin sauver la princesse ou le prince? :-)



L'ensemble contient suffisamment de pièces pour remplir l'écran avec des blocs de "donjon" gris et aussi des pièces pour construire n'importe quel décor de "palais" doré. Les figurines de l'ensemble contiennent le prince, la princesse, le diabolique Jaffar et deux de ses gardes. Et bien sûr, le squelette du troisième niveau. Si vous en voulez plus, combinez simplement deux ou plusieurs ensembles et connectez les "écrans" avec des broches techniques.



Ce serait un super set nostalgique pour tout le monde se souvenant de l'ancien jeu et une belle expérience de construction et de jeu pour tout le monde. Amusez-vous et soutenez ;-)

Comme il le rappelle en fin de description, l'important, c'est de soutenir. LEGO Ideas est un endroit où l'on peut proposer des concepts et, si plus de 10.000 internautes font part de leur intérêt en moins de 60 jours, le fabricant de jouets peut alors étudier la question. On imagine que le papa de Prince of Persia et Karateka serait ravi d'un tel hommage. Mais les droits, tout ça... Beaucoup de paramètres pour espérer, tel le Sonic Mania Green Hill Zone, une entrée en production. À vous de voir si ça le mérite.

