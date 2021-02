Sonic a lui aussi droit à son set LEGO, inspiré par Sonic Mania, les infos

Sonic a jusqu'à présent fait une incursion discrète dans le monde des LEGO via un kit LEGO Dimensions. Mais les choses ne vont pas en rester là. Le hérisson bleu de SEGA va en effet avoir bientôt droit à son set en bonne et due forme.

LEGO et SEGA viennent d'annoncer la commercialisation prochaine d'un set intitulé Sonic Mania Green Hill Zone. Comme son nom l'indique, ce nouveau pack est inspiré par l'excellent Sonic Mania sorti en 2017 sur les consoles du monde entier. Et il est ici question de LEGO "classiques" et noms pas de jouets équipés d'écrans et autres puces comme les LEGO Super Mario récemment commercialisés.

À l'instar de divers autres sets inspirés par de célèbres licences venues de la pop culture, Sonic Mania Green Hill Zone est à la base un concept proposé sur la plate-forme LEGO IDEAS. Ce dernier est l'oeuvre de Viv Grannell, une britannique de 24 ans "passionnée par Sonic."

Affaire à suivre

Pour rappel, LEGO IDEAS est un site sur lequel n'importe qui peut proposer son concept de set LEGO. Si un set reçoit 10.000 votes d'internautes, alors il est soumis à la direction de LEGO qui vérifie sa faisabilité (vis-à-vis des droits et du potentiel commercial de la chose). Dans le cas présent, LEGO a visiblement estimé jugé intéressant de concrétiser l'idée.

Maintenant que le projet a été validé par LEGO et par SEGA, il va rentrer en phase de production (à noter que la photo dans notre galerie ci-dessous représente le concept soumis par Viv Grannell et non pas le produit final). Une fois cette phase terminée, le set Sonic Mania Green Hill Zone sera commercialisé dans le monde entier. À l'heure où sont écrites ces lignes, on ne connait pas encore la date de mise en vente et le prix de ces nouveaux LEGO Sonic.

Que dites-vous de cette annonce ? Ce set Sonic Mania Green Hill Zone peut-il vous intéresser ? Auriez-vous préféré quelque chose de similaire à ce que LEGO a fait avec Mario ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.