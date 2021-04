Castlevania Resurrection : Une version jouable de l'épisode Dreamcast annulé mise en ligne

Il y a quelques semaines, une révélation a fait beaucoup de bruit chez les fans de la Dreamcast et les inconditionnels de Castlevania. En effet, une source affirmait alors qu'une version jouable de Castlevania : Resurrection existait bel et bien dans la nature. Il apparaît désormais que les personnes intéressées n'étaient pas au bout de leurs surprises puisque cette même version vient d'être mise en ligne.

La résurrection (pardon) inattendue du jour est le fruit du travail acharné du site SEGA Dreamcast Info de Laurent Comby. À l'issue de longues recherches, et avec l'aide de plusieurs autres personnes, ce dernier vient en effet de mettre en ligne une version jouable de Castlevania : Resurrection, l'épisode Dreamcast (en 3D) annulé de la célèbre série de Konami.

Bien évidemment, il n'est pas ici question d'un jeu complet annulé juste avant sa sortie comme il a déjà été possible de le voir par le passé, mais d'une démo pré-E3 1999, présentée à la presse ainsi qu'à d'autres personnalités lors de démonstrations interdites au public (avec les bugs et autres soucis techniques que cela implique). Sur le GD-Rom du prototype de Castlevania : Resurrection dont il est question ici, cinq niveaux sont jouables (dont un accessible uniquement en jouant à l'aide d'un émulateur Dreamcast) et un combat de boss est proposé.

Même si le jeu tel qu'il était prévu avant son annulation devait se dérouler au moins en partie en 1666 et permettre d'incarner Sonia Belmont ainsi qu'un de ses descendants, un héros inédit appelé Victor Belmont (rien à voir avec le Victor Belmont apparu par la suite dans la série), ce prototype donne seulement la possibilité d'incarner l'héroïne.

Prototype en libre service

Pour ceux qui désirent récupérer ce prototype et l'essayer, le site SEGA Dreamcast Info propose plusieurs fichiers afin de faciliter la tâche aux personnes en fonction des configurations dont elles disposent. En parallèle au dump pur et simple du GD-Rom du prototype, deux versions à graver sur CD et destinées à être utilisées sur une vraie Dreamcast sont proposées. Et pour ceux qui n'ont pas accès à la dernière console de SEGA, une version prévue pour être lancée via un émulateur est également offerte. Comme indiqué plus haut, c'est par ailleurs cette dernière qui permet d'accéder au dernier niveau qui ne fonctionne pas sur une vraie Dreamcast.

Pour la petite histoire, Castlevania : Resurrection a été annulé en mars 2000, soit moins d'un an après la présentation de cette version à la presse, des suites de désaccords entre les équipes japonaises et américaines de Konami (le jeu était développé aux États-Unis). S'il paraît peu probable que le projet a été beaucoup plus loin dans son développement, il est à l'heure actuelle impossible d'affirmer si une version plus avancée du jeu existe ou non.

Que cela soit le cas ou non, il faut saluer la diffusion de ce prototype longtemps considéré comme perdu, ou même inexistant par certains, 21 ans après l'annulation du jeu. Il s'agit en effet d'une victoire de plus pour la préservation de l'histoire du jeu vidéo. À l'heure où sont écrites ces lignes, Konami n'a pas commenté la mise en ligne de cette version de Castlevania : Resurrection.

Que vous inspire la mise en ligne de ce prototype ? Allez-vous l'essayer ? Vous souvenez-vous de l'annonce du jeu et de son annulation à l'époque ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.