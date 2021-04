Apex Legends : Nos impressions enthousiastes sur la prochaine saison, Legacy

On a pu jouer à la prochaine saison Legacy d'Apex Legends, qui sera disponible gratuitement le 4 mai prochain. Voici nos impressions des nouveautés, plus ou moins innovantes et qui offriront quelque chose à tous les types de joueurs.

À voir aussi : Apex Legends : Voici la nouvelle Légende Valkyrie en vidéo

"Héritage" : c'est le mot d'ordre de la prochaine saison d'Apex Legends. Ce mot parle évidemment aux fans de la licence de Titanfall, sur laquelle se base le battle royale. C'est aussi le thème de la prochaine Légende, autant pour son histoire que son gameplay. Valkyrie est la fille de l'un des personnages les plus emblématiques de la licence, et elle l'amène dans les Jeux Apex.

Mais Respawn avait aussi autre chose de plus inattendu en tête pour ce concept : créer un nouveau mode multijoueur qui s'adresse en particulier aux fans de Titanfall. Pas de retour dans les jeux précédents, mais un mode Arènes en 3v3 qui vise les adeptes des jeux de tir pour une expérience de jeu nouvelle sur Apex Legends. Pour nos impressions sur Valkyrie et le mode Arène, rendez-vous sur nos autres articles !

Les nouveautés principales de Legacy

En plus de Valkyrie et du mode Arènes, des nouveautés plus traditionnelles arriveront sur la carte Olympus et sur le jeu en général. En termes d'items, des emotes feront leur apparition. Les joueurs pourront les utiliser en partie, mais aussi au moment du top 1, histoire de provoquer un peu plus le dernier squad tombé au combat.

Olympus verra l'ajout d'une nouvelle zone : Icarus, à l'Est de Bonzai Plaza. Cette zone a quelque chose de spécial qui va faire d'elle un vrai cimetière : elle comprend une chambre forte avec un loot de haute qualité, un peu comme dans Bord du Monde. Les cartes n'apparaissent que sur des corps de la zone, donc tous les joueurs qui n'ont pas peur des affrontements s'y rencontreront en début de partie pour espérer avoir le meilleur loot possible.

Selon Dave Osei, lead level designer sur Apex Legends, cette refonte partielle a pour but d'accorder plus d'importance aux zones excentrées de la carte. Des ballons ont aussi été retirés pour ralentir le rythme des parties. Globalement, il n'y aura donc pas de changements majeurs sur les deux cartes de la saison, Olympus et Bord du Monde.

Finalement, la nouveauté est surtout narrative. La zone Icarus a été créée suite à la prolifération d'une étrange plante venimeuse qui a été posée par une "personne inconnue", selon la senior game writer Ashley Redd. Elle a affirmé que c'était la graine d'une intrigue "ambitieuse" pour le lore des Jeux Apex...

L'arc Bocek pour dominer les Jeux Apex

L'arc est l'une des armes les plus emblématiques des jeux de tir : à côté des SMG, des mitraillettes et des snipers, il apporte toujours un charme unique qui se fond curieusement dans le paysage. Daniel Klein, le lead game designer d'Apex Legends, l'a très bien décrit : il n'a pas eu besoin de chercher un argumentaire pour donner envie aux joueurs de tester l'arc Bocek, car c'est un arc, et cela suffit à vouloir le jouer.

Et pour ce qui est de l'exécution, elle est clairement réussie : l'arc va devenir l'objet de la convoitise de nombreux joueurs dans la saison Legacy. Il est puissant entre de bonnes mains et apporte une vraie nouveauté de gameplay. Mais il faudra avoir de la chance pour pouvoir le jouer : il sera rare dans le loot, ainsi que ses flèches, qui pourront être prises par paquets de 16. Mais pour faciliter la gestion des munitions, les flèches pourront aussi être ramassées dans l'environnement et sur les ennemis touchés.

Respawn met en avant les dégâts de l'arc à mi-distance, mais avec le bon hop-up, il sera aussi létal au corps-à-corps. Un nouveau hop-up a été introduit pour l'arc et le 30-30 qui permet de changer le mode de tir pour un mode de multiples projectiles à forte dispersion qui peut faire des ravages au corps-à-corps. En plus de celui-là, l'arc peut être équipé avec le hop-up Deadeye's Tempo. Il améliore les dégâts infligés si la flèche est tirée juste au bon moment. Il faudra s'entraîner avec en firing range pour maximiser son potentiel, et cela portera certainement ses fruits en partie.

Fini de rigoler

Pour accompagner toutes ces nouveautés, un nouveau battle pass fera son arrivée avec le même format que les précédents. Comme toujours, il y aura une version gratuite et une payante. La version payante offrira plus de récompenses, notamment des objets cosmétiques exclusifs. Ces derniers mois, Respawn Entertainment a redoublé d'efforts pour créer des skins travaillés et originaux.

C'est peut-être pour cela que le battle pass de la saison Legacy, en comparaison, fait pâle figure, en particulier les skins légendaires qui ne sont pas des plus personnalisés. Néanmoins, les fans du thème japonais apprécieront l'esthétique générale des récompenses du battle pass et ses remix musicaux toujours aussi réussis.

Avec la prochaine saison, Respawn nous montre qu'ils sont encore prêts à nous surprendre et à proposer des innovations de gameplay. En tout cas, vous pourrez tester toutes les nouveautés gratuitement sur toutes les plateformes d'Apex Legends dès le 4 mai prochain.