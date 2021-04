Oscars 2021 : Un documentaire produit par Respawn, EA et Oculus récompensé

La cérémonie préférée du très bankable Josef Fares s'est tenue cette nuit. Notre pys y était en bonne place : Florian Zeller et The Father est reparti avec le prix de la meilleure adaptation, tandis qu'un documentaire sur une résistante française s'est lui aussi distingué... Et il existe grâce au jeu vidéo.

Présent dans Medal of Honor : Above and Beyond sur Oculus, Colette est le documentaire format court (24 minutes) qui est reparti avec une statuette au terme de la dernière cérémonie des Oscars. Réalisé par Anthony Giacchino et produit par Alice Doyard, il suit une résistante française, Colette Marin-Catherine, nonagénaire, retournant en compagnie d'une étudiante passionnée d'histoire, Lucie Fouble, dans le camp de concentration de Mittlebau-Dora, à Nordhausen, où est mort son frère, Jean-Pierre.

Comme le veut la coutume, Giacchino a remercié toutes les personnes impliquées et, à la fin de son discours, rappelé que tout est parti d'une commande pour un jeu vidéo :

J'aimerais remercier tout le monde chez Electronic Arts, et Respawn, et Oculus, en particulier Vince (Zampella, patron de Respawn, NDLR).

Colette fait partie de la Galerie du FPS en réalité virtuelle de Respawn Entertainment sorti en décembre dernier, une série de courts-métrages présentant des personnes ayant lutté pendant la Seconde Guerre Mondiale. Il s'agit du premier projet vidéoludique à rempoter un Oscar.

Interviewée par BFM TV, qui lui a appris la nouvelle de cette victoire, Colette, qui a également fêté ses 93 ans pour cette 93ème cérémonie des Oscars, a eu ces mots :

Puisque vous me dites qu'on a gagné, je vais aller faire pipi ! Je vais repartir en cuisine et m'offrir une gentille barrette de chocolat. Moi, ça me fait rien. J'ai 93 ans. Ça ne va rien changer à mon existence. Je suis très heureuse qu'ils aient l'Oscar, parce qu'ils l'ont bien mérité, toute l'équipe.

The Guardian permet de voir ou revoir ce documentaire.