Apex Legends : Voici tout ce qu'il faut savoir sur le mode Arène

Le mode Arène débarquera pour la première fois sur Apex Legends avec l'arrivée de la saison 9 nommée Legacy, prévue pour le 4 mai prochain.

À voir aussi : Apex Legends : Voici la nouvelle Légende Valkyrie en vidéo

Le mode Arène est le premier mode de jeu permanent autre que le battle royale sur Apex Legends : c'est une grande première depuis sa sortie. Pour les joueurs des premières saisons, ce mode rappellera certainement le mode Gauntlet, qui était une version "brouillon" de celui-ci.

Il oppose deux équipes de trois joueurs qui doivent s'éliminer pour remporter un round. Il n'y a aucune façon de respawn et les items sont achetés dans une boutique en zone d'apparition. La première équipe qui a deux rounds d'avance, et qui a gagné au moins 3 rounds, remporte la partie. Si les deux équipes sont au coude-à-coude, une mort subite s'active au 9e round et l'équipe qui l'emporte... gagne la partie.

Les parties peuvent durer à peine 2 minutes, mais aussi jusqu'à 25 minutes ! C'est très variable, en fonction du style de jeu (agressif ou défensif) et du nombre de rounds disputés. Malgré tout, les règles ont pour but d'accélérer les parties : les cercles de zone se réduisent assez vite et les zones sont évidemment plus réduites que les cartes du battle royale.

Pour Robert West, designer du mode Arène chez Respawn Entertainment, il y avait 3 priorités en construisant ce mode : qu'il soit distinct du battle royale, qu'il mette en lumière les personnages et qu'il offre une réelle profondeur stratégique.

Une méta dédiée

Tout d'abord, il faut noter que Respawn a modifié les Légendes pour s'adapter au mode Arène, mais en gardant à l'esprit le fait qu'elles restent un maximum similaires à leur version en battle royale. Des capacités ont été ajustées : par exemple, la résurrection de Lifeline n'a pas de bouclier, ce qui la rend moins puissante. Mais par nature, certaines Légendes s'avèrent bien plus puissantes que d'autres sur le mode de jeu. Les capacités de Valkyrie et Pathfinder, par exemple, ont moins de potentiel, alors que Bloodhound et Octane y trouvent parfaitement leur place.

À chaque début de round, les joueurs doivent dépenser des matériaux pour acheter leur équipement : les armes, leurs améliorations, les soins mais aussi les capacités. L'ultime, par exemple, coûte 400 matériaux et il est impossible de l'acheter dans les premiers rounds. Au début, les joueurs sont obligés de prendre une arme d'early comme le Wingman ou l'Alternator. Ensuite, la barre monte et un bouclier de plus en plus résistant est offert dans chaque round. À la fin, il est possible d'acheter des boucliers, une arme améliorée au maximum, un fusil à pompe en secondaire avec un viseur et un ultime, par exemple. Cela rend les rounds de plus en plus intenses et complexes à remporter.

Des maps inédites

Il y aura 5 cartes Arène au lancement de la saison Legacy : 3 cartes sont des zones modifiées de celles déjà existantes, comme Artillery issue de Canyon des Rois, la Thermal Station de Bord du Monde et les Golden Gardens d'Olympus. Mais il y aura aussi 2 cartes inédites, que l'on a pu tester.

La première est Party Crasher : elle rappelle le design du bateau de Mirage et ressemble à une zone citadine. Sur cette map, difficile de trouver des endroits où se cacher. Les snipers sont maîtres des lieux.

La seconde est Phase Runner. De loin notre préférée, elle autorise la cohabitation de plusieurs styles de jeu. Les équipes peuvent faire des tours de carte en utilisant les téléporteurs que l'on a déjà vu sur Olympus ou encore se précipiter sur le care package qui tombe au centre de la carte. De nombreux endroits permettent de se couvrir et de chercher des combats à longue distance, mais ils permettent aussi de faire des rotations discrètement pour s'approcher au combat au corps-à-corps.

Faire d'Apex Legends plus qu'un battle royale

Notre impression générale du mode Arène est qu'il montre des possibilités de gameplay intéressantes et un bon potentiel, mais qu'il sera encore meilleur quand Respawn y apportera des ajustements et d'autres possibilités de gameplay. Le principe de rounds répétitifs permet de développer une stratégie contre l'équipe adverse et l'économie des armes ajoute une obligation de choix qui est intéressante.

Maintenant, il reste à voir si le mode de jeu répondra aux objectifs des développeurs, à savoir proposer un mode multijoueur aux fans de la licence Titanfall qui n'apprécient pas le genre battle royale. Le mode de jeu sera-t-il assez innovant pour pousser les fans à télécharger Apex et se concentrer seulement sur le mode Arène ?

En tous cas, il plaira certainement à beaucoup de joueurs convaincus du battle royale, notamment les joueurs les plus compétitifs : bien qu'il n'y aura pas de mode classé en Arène dès le départ, il a un réel potentiel sur cet aspect. Encore faudra-t-il que l'équipe de développement peaufine certains détails sur le mode, comme des sanctions pour les AFK, des maps innovantes et d'autres éléments pour renforcer son intérêt.

Pour terminer, nous conseillons vivement de tester ce mode de jeu en vocal plutôt qu'en matchmaking solo : la coordination est essentielle pour survivre dans les Arènes, notamment à cause de l'absence de respawns et du rythme effréné des rounds. L'expérience de jeu n'en sera que meilleure !