Apex Legends : Voici les compétences de la prochaine Légende Valkyrie

Après une séance de test de la prochaine saison nommée Legacy d'Apex Legends, la rédaction vous fait part de ses impressions sur le nouveau personnage à rejoindre les jeux Apex.

La prochaine saison Legacy apportera une tonne de nouveautés, non seulement pour les fans du battle royale, mais aussi pour ceux qui apprécient la licence de Titanfall et ses modes multijoueur. En plus de changements sur la carte Olympus à cause d'une infection mystérieuse, la carte Bord du Monde fera son grand retour.

En outre, le mode Arènes fera son entrée en tant que premier mode permanent à côté du battle royale, et Valkyrie débarquera sur les jeux Apex, en compagnie du premier arc sur le jeu. Voici toutes les compétences de Valkyrie et nos impressions obtenues via un playtest de quelques heures sur la saison à venir !

Incarner l'héritage de Viper

Valkyrie est la fille du pilote de titans Viper, qui est certainement connu des fans de la licence. Elle représente son héritage, prête à prendre sa suite et à trouver la gloire. Elle utilise un jetpack forgé à partir des pièces du titan de Viper, Northstar.

Passif 1 : Vtol Jets. Appuyez sur espace pour activer son jetpack. Le bouton peut être tenu ou appuyé en fonction de l'option choisie dans le menu.

: Vtol Jets. Appuyez sur espace pour activer son jetpack. Le bouton peut être tenu ou appuyé en fonction de l'option choisie dans le menu. Passif 2 : Quand Valkyrie est en l'air (que ce soit avec son jet pack ou par d'autres moyens comme les ballons ou le jump pad d'Octane), elle identifie les cibles à portée pour elle et ses alliés. Ce n'est pas le scan de Bloodhound: elle ne peut les voir à travers les murs. Il ressemble plutôt au scan du drone de Crypto.

: Quand Valkyrie est en l'air (que ce soit avec son jet pack ou par d'autres moyens comme les ballons ou le jump pad d'Octane), elle identifie les cibles à portée pour elle et ses alliés. Ce n'est pas le scan de Bloodhound: elle ne peut les voir à travers les murs. Il ressemble plutôt au scan du drone de Crypto. Passif 3 : Reconnaissance. Valkyrie peut scanner les appareils qui dévoilent la zone du cercle suivant.

Jetpack

Le jetpack de Valkyrie peut être utilisé à tout moment dans la partie, ce qui peut s'avérer très utile en particulier sur des cartes verticales comme Bord du Monde, qui reviendra dans la rotation la saison prochaine. Mais ce n'est pas sans risque : il fait du bruit et risque d'attirer beaucoup d'ennemis dans les environs. En plus, Valkyrie ne peut pas utiliser ses armes en utilisant le passif. Ce jetpack rappellera des souvenirs aux fans d'Overwatch qui adorent Pharah...

Finalement, la compétence de Valkyrie que l'on a trouvé la plus puissante est son passif 2, qui lui permet d'identifier très clairement les ennemis autour d'elle. Le passif s'active dès le début de la partie, donc quand elle tombe du vaisseau, elle et ses alliés voient exactement où sont les ennemis autour d'eux. Un très grand avantage pour l'early game !

Tactique : Nuée de Missiles. Valkyrie verrouille un emplacement et lance une nuée de mini-missiles qui infligent et désorientent les ennemis (ralentissement similaire à celui provoqué par l'Arc Star).

Le tactique de Valkyrie est sa seule compétence agressive. Elle couvre une zone acceptable, mais ses dégâts sont assez faibles. L'avantage de ce tactique est finalement son effet de désorientation, ce qui permet de focus l'adversaire sans qu'il ne puisse réagir pendant un court instant. Mais si la compétence est utilisée seule et n'est pas suivie par ses alliés, elle aura beaucoup moins d'utilité. À voir si Respawn décidera d'ajuster ses dégâts en fonction de son succès dans la prochaine saison.

Ultime : Plongeon dans le Ciel. Appuyez une fois sur le bouton pour vous préparer au lancement. Les alliés peuvent interagir avec Valkyrie pour rejoindre le lancement. Rappuyez sur le bouton pour vous élancer dans l'air et pouvoir replonger sur la carte (similaire au ballon).

Saison Legacy

C'est une compétence à double-tranchant. L'animation de l'ultime de Valkyrie donne l'impression de s'envoler pour les étoiles, mais il emmène les joueurs aussi loin qu'un ballon pour changer de zone. Il peut être utile pour rush un fight à la fin de la partie ou rush une zone, mais il est risqué à utiliser pour s'enfuir d'un combat. Valkyrie et ses alliés sont assez faciles à cibler quand ils s'élèvent en ligne droite, donc cela pourrait signer la fin de votre squad s'il est utilisé au mauvais moment.

Pour résumer, Valkyrie va amener quelque chose d'unique sur Apex. Elle est la seule Légende à pouvoir voler librement, mais elle ne pourra pas être utilisée au maximum de son potentiel dans toutes les situations. Quoiqu'il en soit, ses capacités sont bien construites : les développeurs ont fait preuve d'ambition et les joueurs devraient bien s'amuser avec cette nouvelle Légende, peu importe sa place dans la meta.

La saison Legacy sera disponible sur toutes les plateformes d'Apex Legends le 4 mai prochain.