The Great Ace Attorney Chronicles annoncé et daté par Capcom, sans OBJECTION

Pendant que d'autres hurlent à tue-tête que le football a gagné, les joueuses et joueurs occidentaux ont une raison bien plus importante d'exulter en ce 21 avril 2021. Capcom a cédé, et la compilation classifiée il y a quelques semaines est une réalité.

The Great Ace Attorney Chronicles sera disponible le 27 juillet prochain sur PS4, Nintendo Switch et PC. Il sera proposé en version dématérialisée en japonais et en anglais. Vous le souhaitiez, nous le souhaitions, c'est enfin à portée de main. Il s'agit de la compilation de deux jeux d'aventure et de combat au tribunal parus initialement sur 3DS et restés au Japon : The Great Ace Attorney : Adventures et The Great Ace Attorney 2 : Resolve.

Quant à Herlock Sholmes

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas et ne comprendraient pas les larmes qui coulent sur mes joues, c'est que nous sommes en présence de deux jeux où évoluent l'ancêtre de Phoenix Wright (Ryuichi Naruhodo de son vrai nom), Ryunosuke Naruhodo. Lui aussi avocat, mais à la fin du XIXème siècle, il devra mener l'enquête et asséner la vérité à ses adversaires à la cour pour 10 affaires. Il croisera notamment la route d'un célèbre détective anglais, Herlock Sholmes (eh oui, comme chez Maurice Leblanc, ditesdonc - l'usage du nom de Sherlock Holmes étant fortement protégé). Deux éléments de gameplay permettent de marquer des différences avec la saga Ace Attorney originale :

Pendant les enquêtes, les joueurs feront équipe avec Sholmes pour se livrer à une "Danse de la Déduction" afin d'identifier les erreurs dans la logique excessive du détective et de découvrir de nouveaux faits. Dans la salle d'audience, les joueurs prendront part à des "Examens de synthèse" où ils devront mettre en évidence les divergences entre les jurés dans l'espoir d'obtenir le verdict "Non coupable" tant convoité.

The Great Ace Attorney Chronicles proposera en sus 8 mini-épisodes et trois costumes supplémentaires. Il y aura également des bonus sous formes d'illustrations et extraits audio.

Pour finir, sachez qu'un bundle avec Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy sera disponible sur les trois supports cités plus haut. Le prix ? Aucune idée pour le moment, laissez-moi déboucher le champagne. Allez, ne reste plus que Miles Edgeworth 2, et on pourra dire que l'éditeur japonais mérite une remise de peine.