The Great Ace Attorney Chronicles : Les deux jeux 3DS classifiés sur PS4, PC et Nintendo Switch

Bien que les fans occidentaux continuent d'implorer Capcom de bien vouloir leur céder la suite des aventures de Miles Edgeworth une bonne fois pour toutes, ce sont deux autres spin-offs des simulateurs de joutes juridiques qui manifestent solidement des envies d'ailleurs.

Les documents de l'éditeur d'Osaka tristement subtilisés et exposés fin 2020 faisaient état en 2021 d'une annonce incluant les deux volets de Dai Gyakuten Saiban, autrement appelés The Great Ace Attorney. Ces jeux d'enquêtes et de pugilats verbaux à la cour mettant en scène Ryūnosuke Naruhodō, ancêtre de Phoenix Wright, et Sherlock Holmes, n'ont jusqu'ici connu que les 3DS et supports mobiles japonais. Et c'est forcément triste, quand on aime le travail, surpuissant, de Shu Takumi.

Objection ?

Jamais à court d'idées de portage, et constatant que Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy a dépassé le million d'exemplaires vendu dans le monde, Capcom semble être plus qu'intéressé à l'idée d'envoyer les deux jeux sur d'autres supports. Le site du Taiwan Entertainment Software Rating Information, organisme de classification taïwanais, a permis de découvrir l'enregistrement de The Great Ace Attorney Chronicles sur PS4, PC et Nintendo Switch.

La compilation suggérée il y a quelques semaines se précise donc. Mais, si elle apparaît, aura-t-elle bien droit à une localisation -officielle - méritée ? Ce serait élémentaire.

