PlayStation Plus Video Pass : Sony sur le point d'inclure des films et séries au PS Plus ?

Le constructeur de la PlayStation 5 préparerait une annonce importante : celle de l'ajout à son service d'abonnement de contenus moins interactifs mais tout aussi intéressants.

Le site polonais officiel de PlayStation aurait dégainé un peu vite un logo pour un service baptisé PlayStation Plus Video Pass, comme l'a remarqué Video Games Chronicle. Sa présence éphémère était accompagnée d'une description :

Un nouvel avantage disponible pour une durée limitée sur PlayStation Plus... PS Plus Video Pass est un service d'essai actif du 22.04.21 au 22.04.22. L'avantage de l'abonnement est disponible pour les utilisateurs de PS Plus en Pologne.

Impossible de savoir, étant donné la formulation, si seuls nos amis polonais en profiteraient. Mais il semble acquis qu'un service dans le service soit proposé à partir de ce jeudi 22 avril 2021, pour une durée d'un an, donnant l'opportunité de visionner des longs-métrages et séries. Une façon de donner plus de valeur à l'abonnement au PlayStation Plus, ce qui, en quelque sorte, pourrait servir à détourner l'attention du Game Pass.

Début mars, Sony avait annoncé la fin de l'achat et location de films et programmes télé sur le PlayStation Store à partir du 31 août prochain. Ce serait donc ça, le move d'après ?