Call of Duty Warzone : Poids, nouveautés, cheats, tout ce qu'il faut savoir sur la Saison 3

Call of Duty Warzone, le célèbre battle royale d'Activision revient sur le devant de la scène avec une troisième saison. Cette fois, c'est l'aller simple pour Verdansk version 1984. Un retour dans le temps réservant bien des surprises. Pour l'heure, c'est le moment de débriefer sur toutes les nouveautés de cette nouvelle saison.

L'histoire de cette saison 3 :

Après la tentative d'éradication des zombies par le biais d'un missile nucléaire, les joueurs sont trasportés dans Verdansk version 1984. Une grosse remontée dans le temps donc. Un Verdansk à l'opposé de celui de Modern Warfare.

La région est verdoyante et colorée. On y retrouve cependant toutes les marques liées à l'influence soviétique. Bien entendu, Stitch continue son plan oeuvrant dans l'intérêt de Perseus. Ce n'est pas tout, car ce dernier retient Russell Adler captif. Il faudra donc déjouer le plan de Perseus et libérer Adler.

Voilà en gros ce qu'il faut retenir de l'histoire de Warzone sur cette saison 3. Les joueurs pourront sauver Adler en récupérant tous les indices disséminés dans la map et ainsi débloquer un skin nommé "Survivant"

Fin de saison ! Verdansk est mort vive Verdansk !

Les développeurs ont vraiment souhaité marqué la destruction de Verdansk. La fin de la map a débutée lors de l'arrivée des zombies et à continuer durant cette saison 2 avec des messages incitant à s'abriter de missiles arrivant sur la map.

Cette fin de saison sera marquée par l'étendu des zones où les zombies sont présents, signant davantage l'arrêt de mort du niveau que nous connaissons. En bref, les joueurs devront survivre à une arrivée de zombies de plus en plus grandes, et lors de l'arrivée du missiles nucléaires les joueurs devront s'échapper. Cela marquera la fin de Verdansk, lançant une cinématique où l'on voit un missile nucléaire frapper la map et plus précisément non loin de Stadium.

Après la destruction de la map, les joueurs seront temporairement relocalisés sur Rebirth Island. Il sera possible de voir le champignon atomique en arrière-plan. Ensuite, ce sera la plongée dans Verdansk 1984 par le biais d'une cinématique montrant la remontée dans le temps pour arriver à la date fatidique des événements de Cold War.

Verdanks 1984 !

Les joueurs resteront en terrain connu mais pour autant des changements seront perceptibles. Voilà ce qu'il faut retenir :

7 nouveaux emplacements

5 nouveaux emplacements mis au goût du jour

La saison sélectionnée est le printemps

On pourra retrouver Military Base, Summit, Factory, Array et bien d'autres en termes d'endroit. D'ailleurs, les joueurs ne sauteront plus depuis un avion mais d'un hélicoptère.

Concernant les emplacements :

Gora Summit : Un endroit connu des joueurs de Black Ops 2 et qui d'après les développeurs recèlera de surprises.

: Un endroit connu des joueurs de Black Ops 2 et qui d'après les développeurs recèlera de surprises. L'aéroport de Verdansk : Dans sa version 80's elle n'est pas détruite et pourra être visitée sur tout ses étages incluant le deuxième qui n'était pas disponible dans l'ancienne map.

: Dans sa version 80's elle n'est pas détruite et pourra être visitée sur tout ses étages incluant le deuxième qui n'était pas disponible dans l'ancienne map. Old Mine : Une petite mine qui pourra être visitée rapidement et là aussi avec pas mal d'équipement à récupérer.

: Une petite mine qui pourra être visitée rapidement et là aussi avec pas mal d'équipement à récupérer. Airplane factory : Une usine de construction d'avion avec énormément de petits bâtiments qui auront de l'équipement. Il faudra faire attention aux divers ouvertures pour ne pas se faire tuer.

: Une usine de construction d'avion avec énormément de petits bâtiments qui auront de l'équipement. Il faudra faire attention aux divers ouvertures pour ne pas se faire tuer. Verdansk Stadium : Le stade que l'on connait très bien désormais mais cette fois-ci en chantier et totalement ouvert. Cela va apporter du sang neuf à cet emplacement.

: Le stade que l'on connait très bien désormais mais cette fois-ci en chantier et totalement ouvert. Cela va apporter du sang neuf à cet emplacement. Grid Array : On pourrait l'appeler Duga tant la ressemblance est plus que frappante. Il sera possible de monter dans les grilles de télécommunications et s'y affronter.

: On pourrait l'appeler Duga tant la ressemblance est plus que frappante. Il sera possible de monter dans les grilles de télécommunications et s'y affronter. Karst Salt Mines : Autrefois la scierie, elle est désormais un champ de sel. Tout aussi ouvert, elle a de nombreuses bâtisses à visiter pour y récupérer des armes et autres joyeusetés.

Et d'autres choses !

Ce n'est pas tout, car les développeurs ont évoqués de petites choses à venir :

Nouveau Goulag

Possibilité de faire des matches privés sur Rebirth Island

Resurgence

Hunt for Adler - le challenge consistant à sauver Russell.

Notons que la FFAR, la M16 et la AUG auront le droit à des ajustements et même les SMG de manière générale, pour cette saison 3.

Concernant le poids des mises à jour, les développeurs travaillent pour la réduire au maximum et conseillent de retirer le contenu que vous n'utilisez pas comme le solo ou le zombie.

Et les cheaters ? Là aussi, les développeurs oeuvrent à limiter le fléau. Ils continuent la stratégie consistant à bannir les joueurs reportés pour triche.

Et le poids de la mise à jour Warzone ?

PS5 : 25.6 Go

: 25.6 Go PS4 : 25.6 Go

: 25.6 Go Xbox Series X | S : 25.9 Go

: 25.9 Go Xbox One : 25.9 Go

: 25.9 Go PC : 25.2 Go

La mise à jour Warzone est d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez d'ailleurs jeter un oeil à la roadmap de la saison 3 dans la galerie d'images ici.