Star Wars Knights of the Old Republic : Un remake en développement par le studio Aspyr ?

Bruit de couloir et autres rumeurs en tout genre, Star Wars Knight of The Old Republic est décidément sujet à bien des fantasmes. Mais cette fois une source sérieuse fait mention d'un remake/remaster et il ne s'agit rien de plus que Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg.

Invité lors d'un podcast de MinnMax, Jason Schreier a donné du grain à moudre aux fans de Star Wars. En effet, d'après lui quelque chose se prépare sur KOTOR même si l'on ne sait pas encore si il s'agit d'un remake complet (le rêve de tout fan) ou d'un simple lifting façon Mass Effect Legendary Edition.

Le travail serait en tout cas confié au studio Aspyr à qui l'on doit notamment le portage du jeu sur iOS. Difficile dans ces conditions, et en connaissant le passif du studio (principalement des adaptations sur d'autres supports, récemment Star Wars Jedi Knight II : Jedi Outcast et Star Wars Jedi Knight : Jedi Academy sur Switch et PS4) d'imaginer un vrai projet aussi ambitieux qu'un remake d'un jeu si populaire.

Money money money

Toujours selon le journaliste américain, le groupe suédois Embracer Group qui a racheté le studio texan en février dernier pourrait bien apporter une aide financière considérable. La société a dans les cartons un AAA avec un budget d'environ 70 millions de dollars. Si une telle somme était allouée à un tel projet, nul doute qu'il s'agirait de plus qu'un simple remaster du RPG de BioWare. Presque autant que Crysis 3 ou Halo 3 (72 et 74 millions de dollars respectivement). Wait and see.