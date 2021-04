CoD Black Ops Cold War Saison 3 : Multi, Zombie, armes, poids du jeu... TOUT ce qu'il faut savoir

Call of Duty Black Ops Cold War a lui aussi droit à sa mise à jour. Une nouvelle saison donc pour le multijoueur mais également pour le mode Zombie. Nous avons pu voir le contenu embarqué et il faut avouer qu'il y a pas mal de choses. Voici le détail.

Certes Warzone occupe une grande place dans l'écosystème Call of Duty mais pour autant, Activision n'oublie pas les joueurs du Multi de Call of Duty Black Ops Cold War. Et durant la présentation nous avons pu voir énormément de choses.

Tout d'abord les maps. Les développeurs en ajoutent trois. L'une nommée Yamanteau, un observatoire délabré que nous avons pu voir dans le solo du titre. Les plus férus de la saga y reconnaîtront un certain Summit. Cependant, le level design y diffère. La map se veut assez petite et privilégie le jeu rapide.

Seconde map est un diesel

La deuxième map quant à elle se nomme Diesel. Elle se situe en plein désert et prend place dans une station essence. Tout comme Yamanteau, celle-ci se base sur le jeu rapide et un gameplay dynamique.

Et la dernière map à arriver en mi-saison est Stand-off. Un niveau bien connu des amoureux de Call of Duty : Black Ops 2. La map a été revue et proposera toujours les mêmes couloirs qui ont fait sa renommée.

En plus des deux nouveaux niveaux, un nouveau mode de jeu fait également son apparition. Sobrement nommé "Stick & Stones" se concentre sur les armes balistiques. Vous ne pourrez jouer qu'avec l'arbalète, couteau de lancer ou encore le Tomahawk. Le premier joueur à arriver à la limite de score remporte la partie.

Côté scorestreak, un nouveau venu fait son entrée. Le "Strafe Run" comme l'appellent les développeurs consiste à une frappe sur une zone. En effet, vous marquez une zone et un avion arrive pour bombarder la zone en question.

Et les Zombies ?

Les développeurs n'ont évidemment pas oublié le mode Zombie et viennent l'agrémenter de contenus. Et au menu vous allez retrouver :

Pour Zombie Outbreak :

Nouvelle Quête

La nouvelle map : Duga (présente dans le solo)

Mise à jour de la zone Toxic Growth

De l'ajout pour le mode Onslaught :

Deux nouvelles maps : Cliffangher et Standoff

Nouveau monde de jeu : Zombies Gun Game : Une sorte de jeu d'armes, où le joueur change d'arme après chaque mort-vivant tué.

De nouveaux challenges à venir tout au long de la saison

Une nouvelle opératrice ?

Stitch a été la star de la saison 2 et cette fois, c'est au tour de Wraith d'être au centre de la saison 3. Cette dernière est une tueuse implacable. Bras droit de Stitch, elle est impitoyable et surtout dotée d'un sang-froid à toute épreuve. Vous pourrez la débloquer dès le départ et une version alternative est également présente au niveau 100 du Battlepass.

Et les armes ?

Qui dit nouvelle saison, dit nouvelles armes. Et bien entendu, ce nouveau contenu ne déroge pas à la règle. Voici ce que l'on y retrouve :

Nouveau sniper à verrou : le Swiss K - A débloquer au niveau 31 du Battlepasse

: le Swiss K - A débloquer au niveau 31 du Battlepasse Une nouvelle SMG : la PPSH. Une arme bien connue des amateurs de la Seconde Guerre Mondiale. A déloquer au niveau 15 du Battlepass

: la PPSH. Une arme bien connue des amateurs de la Seconde Guerre Mondiale. A déloquer au niveau 15 du Battlepass Deux variantes : une pour la FFAR 1 et une autre pour la MP5

Le poids de la mise à jour :

PS5 : 12.3 Go

: 12.3 Go PS4 : 8.1 Go

: 8.1 Go Xbox Series X | S : 11.6 Go

: 11.6 Go Xbox One : 8.3 Go

: 8.3 Go PC : 25.2 Go

Cette saison 3 de Call of Duty Black Ops Cold War est disponible dès aujourd'hui sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series X | S.