Resident Evil Infinite Darkness : La série d'animation Netflix convoque les voix de Resident Evil 2

On avait découvert son existence durant le dernier Tokyo Game Show et, depuis, les fans comme ce cher Romain trépignent. Une raison supplémentaire : la série d'animation joue la carte de la continuité dans son casting.

À voir aussi : Resident Evil Village : Capcom met en garde contre de fausses invitations à un accès anticipé

Alors que la série de survival horror de Capcom nous a habitués à changer le look de ses protagonistes pendant près de 25 ans, voilà que, pour l'un des projets marquant ce quart de siècle, c'est la fidélité qui est récompensée.

La série d'animation Resident Evil : Infinite Darkness, qui mettra en scène Leon S. Kennedy et Claire Redfield, verra le retour de leurs voix dans le remake de Resident Evil 2.

Even in darkness, a familiar voice can make all the difference. pic.twitter.com/86LrMsbskY