Full Ace : Une compétition eSports officielle pour le tournoi de Munich

A la fin de l'année dernière, une grosse mise à jour était venue enrichir le rythme des échanges, la palette d'animations, et surtout les options de modding. Des efforts qui ont permis à Full Ace de conforter - toujours aussi lentement mais sûrement - son statut de simulation tennistique de référence sur PC aux côtés de Dream Match Tennis et Tennis Elbow (dont le quatrième épisode arrivera finalement courant 2022, du moins en théorie).

Et la production de la Galactic Gaming Guild s'apprête à passer à la vitesse supérieure : le tournoi ATP de Munich a sélectionné officiellement Full Ace Tennis Simulator pour sa compétition eSport (uniquement en ligne), le "DAIKIN eSports Open" cru 2021, avec quelques 5 000 Euros de prix à se partager le 1er mai prochain, à 10h00 tapantes !

Tennis esports is back in Munich at the #BMWOpen!🎮



We can't wait to play the third edition of our DAIKIN eSports Open on Saturday, 1st of May. New game, new players, everything live on our channels, @ransport & @TwitchDE! More to come... pic.twitter.com/l1GHUL2yBq