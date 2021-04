Epic Games Store : Trois jeux gratuits dès aujourd'hui, deux autres la semaine prochaine

Parce que les temps sont durs, les jours bien longs et l'économie moribonde, les joueurs fauchés ou qui seraient parvenus à vider leur backlog savent ce qu'ils doivent à l'Epic Games Store. En plus d'un trio de tête disponible dès à présent, la boutique en ligne prépare déjà le terrain pour la semaine prochaine.

Les plus pressés peuvent donc dès à présent jeter leur dévolu sur trois nouveau titres gratuitement disponibles sur "l'autre" boutique en ligne, puisque Deponia The Complete Journey, Pillars of the Earth et The First Tree deviennent gratuits à compter de cet instant, et jusqu'au jeudi 22 avril.

What a week, huh ?

Mais ne partez pas trop vite : dans sa grande mansuétude, Epic Games a déjà dévoilé la feuille de route de la semaine prochaine, en annonçant l'arrivée d'Alien Isolation et de Hand of Fate 2 à compter du 22 avril, et ce pour une semaine.

Paradoxalement, c'est pour une histoire de gros sous que le studio Epic Games faisait récemment parler de lui, alors que l'on apprenait la levée d'un milliard de dollars destinés à faire grossir l'entreprise, parmi lesquels 200 millions émanaient de Sony Group Corporation. De son côté l'Epic Games Store levait le mois dernier le voile sur ses futures fonctionnalités communautaires et sociales, destinées à faciliter l'interaction entre les joueurs. Que dit-on quand c'est gratuit, déjà... ?