Resident Evil Showcase : Le mode Mercenaries de retour dans Resident Evil Village

Lorsque Capcom a annoncé la diffusion du deuxième numéro de son Resident Evil Showcase, il a indiqué qu'en plus des nouvelles informations au sujet de Resident Evil Village, il comptait y dévoiler plusieurs surprises à destinations des fans de la série. L'une d'entre elles concerne un retour relativement inattendu.

À lire aussi : Resident Evil Village s'inspire beaucoup de Resident Evil 4

Une des annonces surprise du Resident Evil Showcase de ce soir était celle de la présence du mode The Mercenaries dans Resident Evil Village. Comme c'était déjà le cas dans les autres épisodes de la série dans lesquels ce mode était présent en bonus, la version Village de Resident Evil Village peut être débloquée en terminant une première fois la campagne principale du jeu.

Dans cette nouvelle version de The Mercenaries, il est une nouvelle fois question de remplir des missions dans un temps limité. D'après Capcom, le mode Mercenaries de Resident Evil Village est généreux et permet de débloquer de nombreuses récompenses in-game.

Entre tradition et modernité

The Duke, le marchand de la campagne principale, est par ailleurs également présent dans The Mercenaries. Le joueur peut dépenser les crédits gagnés en cours de partie pour améliorer les armes ainsi que les capacités physiques (comme la résistance ou la vitesse de rechargement des armes par exemple) de son personnage. Bien évidemment, la difficulté de ces missions, liée par exemple aux ennemis qui les peuplent, augmente au fur et à mesure de la progression du joueur.

Pour rappel, The Mercenaries a fait sa première apparition dans la version originale de Resident Evil 3 : Nemesis. Il a depuis été présent dans tous les épisodes numérotés suivants (et a eu son propre spin-off sur Nintendo 3DS) à l'exception de Resident Evil 7 biohazard. À noter par ailleurs que dans la version Resident Evil Village de The Mercenaries, la vue restera à la première personne comme dans la campagne principale.

Comme indiqué à maintes reprises, Resident Evil Village sortira le 7 mai prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC (via Steam) et Stadia. Comme promis par Capcom, une démo permettra aux utilisateurs de toutes ces machines d'essayer ce nouveau Survival Horror avant sa sortie.

Que pensez-vous de cette annonce ? Le retour du mode Mercenaries vous réjouit-il ? Avez-vous joué aux version précédentes de ce mode ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.