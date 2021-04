Flight Simulator : La 4e mise à jour du Monde, avec la France et le Benelux, est disponible

Vous l'attendiez, vous venez de la voir apparaître sur vos grosses bécanes et votre Xbox : la mise à jour d'un Monde, quatrième du nom de Microsoft Flight Simulator, arrive avec cette fois avec les beaux paysages de la France ainsi que ceux du Benelux (Pays-Bas, Belgique et Luxembourg).

En effet, dès aujourd'hui, grâce à la dernière mise à jour gratuite de Microsoft Flight Simulator, vous allez voyager vers des contrées bien connues : la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

Et avec ceci vous pourrez découvrir plein de choses qui changent, à savoir : une carte d'élévation numérique améliorée et une photogrammétrie 3D en haute-résolution pour deux des villes les plus emblématiques d'Europe : Paris et Amsterdam, ainsi que trois nouveaux aéroports modélisés à la main (Megève, Nice et Rotterdam) et l'amélioration visuelle et logistique de 100 aéroports supplémentaires. Pas mal, non ?

La 4e 'Mise à Jour du Monde' de #FlightSimulator comprenant la 🇫🇷 est dispo !



Nous avions le plaisir d'accueillir ce matin @AsoboStudio avec @InaGelbert et @Hoversmash, pour un live presse - merci @lillhoo et toute la team !



Les infos sur l'update : https://t.co/vtpbFsTbB6 pic.twitter.com/52sFf7BcXy - Thomas Beaufils 😷 💉 (@ArchieTBeaufils) April 13, 2021

Visites touristiques

Au sein de cette mise à jour, "la France est le territoire qui a bénéficié du plus grand nombre d'améliorations". Eh bien tant mieux ! Pourquoi, comment ? Simple, selon les commentaires de Asobo / MS : à Paris, des monuments comme la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris, le Louvre ou Beaubourg ont été retravaillés à la main pour une représentation aussi fidèle que possible des trésors nationaux. En voilà une bonne idée. Vous survolerez des lieux tellement chargés d'histoire que Asobo y a mis tout son coeur.

Ce n'est pas tout puisque c'est aussi le cas de nombreux lieux emblématiques de tout le territoire français, comme les Falaises d'Étretat, le Mont-Blanc, le Viaduc de Millau, Fort Boyard, le Château d'If, la Dune du Pilat, Notre-Dame de Fourvière, la Citadelle de Lille et bien d'autres encore.

La Martinique aussi

Le pays bénéficie également de la nouvelle carte d'élévation numérique, qui permet une représentation plus précise des reliefs, que ce soit dans les chaines de montagnes ou même en bord de mer. La Martinique notamment jouit d'améliorations remarquables. Plus de 100 points d'intérêts ont ainsi reçu un traitement sur mesure. Vous survolerez ainsi plus de châteaux, de cathédrales, de monuments, de musées, de palaces, de ponts, de phares, de barrages, de moulins et de stades.