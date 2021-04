PODCAST 562 : Happy Birthday Resident Evil et GBA, bye bye Balan Wonderworld

Le temps est au reconfinement, partout en France. Tout ceci manque un peu de joie, sauf si bien entendu vous appréciez les poissons d'avril à base de restaurants clandestins. Heureusement, la rédaction en a à revendre.

À voir aussi : PODCAST 561 : À trois pour parler d'It Takes Two et NieR Replicant ver.1.22...

Enfin, non, ne vous méprenez pas. Nous partageons notre joie gratuitement, n'allez pas appeler nos confrères de M6 en croyant aux prémices d'un scandale. Bref. Cette semaine n'étant pas très fournie en thèmes sur lesquels nous ressentions le besoin de nous attarder, nous avons décidé de retourner dans le passé.

Romain, Thomas et Plume ont fait des bonds de 25 et 20 ans en arrière pour parler de leurs souvenirs sur le premier Resident Evil, paru un beau jour de mars 1996 au Japon, et la Game Boy Advance, console mine de rien mythique qui elle aura vu le jour en 2001. Et pour finir ces discussions, sans oublier le WIN et le FAIL hebdomadaires, encore un peu de nostalgie. Yuji Naka a en effet livré un jeu, Balan Wonderworld, qui sent bon la naphtaline. Enfin bon... Si vous avez parcouru notre TEST, vous savez qu'en fait pas du tout.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, et sans publicité pour les membres Premium du site.

Notre Podcast est désormais

disponible sur Deezer et Spotify (+ archives) !